فان دايك: معاناة ليفربول أمام سان جيرمان لم تنته!



باريس (أ ف ب)



يرى الهولندي فيرجل فان دايك، قائد ومدافع ليفربول الإنجليزي، أن معاناة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لم تنتهِ بعد، ذلك على الرغم من انتزاعه فوزاً بشق الأنفس 1-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس.

وهيمن سان جيرمان بشكل كبير طوال فترات مباراته أمام ليفربول على ملعب «بارك دي برانس»، إلا أنه خسر المباراة في نهاية المطاف بشكل دراماتيكي، وبفضل ما أسماه الحارس البرازيلي أليسون بيكر «أفضل أداء في حياتي».

ودخل هارفي إليوت من مقاعد البدلاء بدلاً من المصري محمد صلاح، ليخطف هدف الفوز لفريقه بعد دقيقة واحدة ومن لمسته الأولى (87).

وسدد ليفربول مرتين فقط على المرمى مقابل 27 تسديدة لفريق العاصمة الفرنسية في أبلغ تعبير عن الهيمنة الباريسية الكاملة على اللقاء.

وتلقى سان جرمان خسارته الأولى في 23 مباراة ضمن مختلف المسابقات في سلسلة تعود إلى نوفمبر.

وحذر فان دايك فريقه من أن المواجهة لم تنته بعد، على الرغم من كون «الريدز» سيستضيف لقاء الإياب على أرضه في أنفيلد الثلاثاء.

وقال المدافع المخضرم «يجب أن تكون مباراة رائعة، ويجب أن نكون جاهزين للمعاناة، لأنه فريق جيد جداً لم يخسر منذ مدة طويلة جداً».

وتابع «ما أحببته بالفعل هو روح الفريق، الجميع بذل قصارى جهده، وندرك أن الجميع قادر أن يصبح أفضل».

وكان مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت اعترف بأن فريقه كان محظوظاً، حتى لو خرج بتعادل.

وأكد فان دايك أن أسلوب اللعب الدفاعي ليس هو الاعتيادي بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه نوه بالمنافس «من الطراز العالمي» الذي واجهه ليفربول.

وقال «لا نريد أن نلعب بهذه الطريقة لأن كل من يلعب كرة القدم يرغب بامتلاك الكرة كثيراً ويرغب بأن يكون مسيطراً على المنافس».

وتابع «لكننا نلعب ضد فريق يتمتع بإمكانات كبيرة، ومهارات من الطراز العالمي، ولقد جعلوا الأمر صعباً جداً على الجميع في العالم إلى حد الآن وجعلوا ذلك صعباً علينا، لكننا وجدنا طريقنا ويجدر بنا أن ننهي المهمة الأسبوع المقبل».