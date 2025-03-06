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الرياضة

مهاجم مانشستر سيتي يعلن اعتزاله

مهاجم مانشستر سيتي يعلن اعتزاله
6 مارس 2025 21:58

 
برشلونة (أ ف ب)

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أعلن المهاجم الإسباني الدولي السابق ألفارو نيجريدو اعتزاله كرة القدم عن 39 عاماً.
وقال اللاعب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه، وهو يربط حذائه الرياضي «شكراً، كرة القدم».
وبقي المهاجم السابق لإشبيلية وفالنسيا ومانشستر سيتي الإنجليزي من دون نادٍ منذ نهاية الموسم الماضي، عندما ساعد ريال بلد الوليد على الصعود إلى الدوري الإسباني «الليجا».
واحرز نيجريدو خلال مسيرته لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة مع «السيتي»، بعد انضمامه إليه في موسم 2013-2014، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى فالنسيا.
وكان نيجريدو جزءاً من تشكيلة المنتخب الإسباني الفائز بكأس أوروبا 2012، حيث شارك في مباراتين خلال النهائيات القارية.
ومر أيضاً اللاعب الإسباني ببيشكتاش التركي وميدلزبره الإنجليزي، إضافة إلى أندية أخرى، لينهي مسيرته وفي رصيده 290 هدفاً في 755 مباراة على مستوى الأندية و10 لمنتخب «لا روخا» في 21 مباراة.

إسبانيا
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
نيجريدو
إشبيلية
فالنسيا
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