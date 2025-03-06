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الرياضة

الزمالك يطلب «تكافؤ الفرص» مع الأهلي

الزمالك يطلب «تكافؤ الفرص» مع الأهلي
6 مارس 2025 22:10

 
القاهرة (د ب أ)

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أرسل نادي الزمالك طلباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مواجهة مودرن سبورت المقرر لها مساء الجمعة في دور الــ16 لبطولة كأس مصر تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وذكر الزمالك في بيان رسمي، «أن مجلس إدارة النادي أرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه تأجيل مباراة مودرن سبورت بكأس مصر تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص مع الأهلي».
وأضاف: «نطلب التأجيل لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري».
وأعلنت رابطة الأندية المصرية فجر اليوم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لمواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من منافسات الدور الحاسم للتتويج بلقب الدوري المصري.
وبعد انتهاء منافسات الدور الأول للمسابقة، ستدخل البطولة منعطفاً آخر بدءاً من الجولة المقبلة، التي ستشهد انطلاق منافسات مرحلة التتويج في البطولة، التي تضم الأندية التسعة الأولى في جدول الترتيب حالياً، وكذلك تبدأ مرحلة تفادي الهبوط، التي تشمل الفرق التسعة الأخيرة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث حالياً في ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف منافسه التقليدي الأهلي، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق 10 نقاط عن بيراميدز (المتصدر).

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