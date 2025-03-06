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الرياضة

وفاة مشجع في «يوروبا ليج»

وفاة مشجع في «يوروبا ليج»
6 مارس 2025 22:12

 
جلاسجو (أ ب)

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توفي أحد مشجعي فريق رينجرز الأسكتلندي، وذلك قبل مواجهة الفريق أمام فنربخشة التركي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.
وأعلن النادي الأسكتلندي عن وفاة المشجع الذي لم يكشف عن اسمه، متابعاً أنه توفي خلال حادث مروري ليلاً.
وأضاف رينجرز في بيان له: «كل من في النادي متعاطف بشدة مع عائلة وأصدقاء المشجع في ذلك التوقيت الصعب، نحن على تواصل مع الجهات التركية والبريطانية بشأن هذا الحادث الأليم».
ويلعب رينجرز مع مضيفه فنربخشة في ذهاب دور الستة عشر بملعب «سوكرو ساراكوغلو».

 

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
رينجرز
أسكتلندا
فنربخشة
تركيا
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