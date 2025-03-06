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الرياضة

مورينيو يطالب بـ «تعويض» بعد «الاتهام»!

مورينيو يطالب بـ «تعويض» بعد «الاتهام»!
6 مارس 2025 22:27

 
أنقرة (رويترز)

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نفى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي عن نفسه تهمة العنصرية في مواجهة اتهامات تعرض لها من الغريم جالطة سراي.
واتهم جالطة سراي المدرب (62 عاماً) بالإدلاء بتعليقات عنصرية عقب تعادل سلبي بين الفريقين الأسبوع الماضي، بعدما نقل عنه قوله عقب المباراة، إن الجالسين في مقاعد بدلاء الفريق المضيف كانوا «يقفزون مثل القردة».
وقال مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس «لم يكونوا (جالطة سراي) أذكياء في الطريقة التي هاجموني بها لأنهم لا يعرفون الماضي الخاص بي، لا يعرفون مدى ارتباطي بأفريقيا والشعوب الأفريقية واللاعبين الأفارقة والجمعيات الخيرية الأفريقية، «لذا بدلا من أن تكون هذه الانتقادات موجهة لي، أعتقد أنها ارتدت إلى صدورهم».
وقال فناربخشه إن تعليقات مورينيو أخرجت من سياقها، مضيفاً أنه سيقاضي جالطة سراي ويطالبه بتعويض مالي بسبب «الاعتداء على الحقوق الشخصية» لمدربه البرتغالي.
وأضاف مورينيو «يعرف الجميع شخصيتي والجانب السيى منها، لكن هذه ليست واحدة من صفاتي السيئة بل على العكس تماماً، الأمر الأكثر أهمية هو أنني أعرف من أنا، والهجوم الذي اتهمني بالعنصرية كان خياراً سيئاً».
وانبرى مهاجم كوت ديفوار السابق ديدييه دروجبا ولاعب وسط غانا السابق مايكل إيسيان اللذان لعبا تحت قيادة مورينيو في تشيلسي للدفاع عن المدرب البرتغالي.
وقال دروجبا الذي لعب أيضا لفريق جالطة سراي «طالعت التعليقات الأخيرة بشأن جوزيه مورينيو، صدقني عندما أقول لك إنني أعرف جوزيه منذ 25 عاماً، وهو ليس عنصرياً والتاريخ (الماضي والحالي) يثبت ذلك، «كيف يمكن لأبي أن يكون عنصرياً».
وقال مورينيو أيضاً إن مباراة القمة أمام جالطة سراي كانت ستتحول إلى «كارثة» لو أن حكماً تركياً أدار المباراة بدلاً من السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي تم تعيينه بناء على طلب الناديين.
وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم مورينيو أربع مباريات، وفرض عليه غرامة مالية قدرها مليون و617 ألف ليرة تركية، بسبب ما قال إنها «تصريحات مهينة ومسيئة للحكام الأتراك» واتهامات بإحداث فوضى في كرة القدم التركية.
وتم تقليص الإيقاف والغرامة في وقت لاحق إلى مباراتين و558500 ليرة تركية بعد قبول استئناف نادي فناربخشه. 

تركيا
مورينيو
فنربخشة
جالطة سراي
بورتو
تشيلسي
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
إنتر ميلان
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