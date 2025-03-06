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الرياضة

بعد سباعية أرسنال التاريخية.. تعرف على أكبر انتصارات «أبطال أوروبا»

بعد سباعية أرسنال التاريخية.. تعرف على أكبر انتصارات «أبطال أوروبا»
6 مارس 2025 23:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)


أصبح أرسنال أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 7 أهداف أو أكثر خارج أرضه في مباراة بمرحلة خروج المغلوب، بعد سحقه أيندهوفن 7-1 في ذهاب دور الـ16، ولكن قبل سباعية أرسنال في شباك الفريق الهولندي، ما هي الفرق التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المسابقة، والمناسبات التي فاز فيها فريق بمباراة بفارق 7 أهداف على الأقل منذ انطلاق المسابقة الأوروبية في شكلها الجديد عام 1992؟
يعد ليفربول أول فريق في تاريخ أبطال أوروبا يسجل 8 أهداف، عندما تغلب على بشيكتاش التركي في أنفيلد في نوفمبر 2007، وبجانب فوز ريال مدريد على مالمو 8-0، بعد 8 سنوات، يظل هذا الفوز واحداً من أكبر انتصارين في دوري أبطال أوروبا.
وبفضل 6 من أهداف ليفربول الثمانية التي جاءت بعد الشوط الثاني، أصبح الفريق أول فريق يسجل ما يصل إلى 6 أهداف في الشوط الثاني من مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يتكرر إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، في فوز ليون الساحق 7-1 على دينامو زغرب في عام 2011.
كان رافائيل بينيتيز مسؤولاً عن فوز ليفربول 8-0 على بشيكتاش عام 2007، وفعل ذلك مرة أخرى عندما كان مسؤولاً عن ريال مدريد بعد 8 سنوات أمام مالمو 8-0، وحقق يوفنتوس فوزاً ساحقاً على أولمبياكوس اليوناني 7-0 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2003-2004، حيث أسهم 6 لاعبين في إحراز الأهداف لمصلحة الفريق الإيطالي.
شهدت مباراة أرسنال 7-0 سلافيا براج تسجيل فريق إنجليزي 7 أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بعد فوز مانشستر يونايتد 7-1 على روما في ربع نهائي 2006-2007. 
بينما أصبح مارسيليا أول فريق يسجل 7 أهداف خارج أرضه في مباراة بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2010، عندما سحق زيلينا السلوفاكي 7-0، ويظل الفريق الفرنسي الوحيد الذي سجل 7 أهداف في مباراة واحدة في المسابقة.
افتتح جينك مشواره في دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 بالتعادل السلبي على أرضه أمام فالنسيا، لكنه عانى من هزيمة كارثية في مباراة الإياب بعد شهرين ، حيث خسر 7-0.
سحق بايرن ميونيخ فريق بازل السويسري بـ7 أهداف دون رد، وكانت المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 7 أهداف في مباراة بمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

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أكبر انتصارات في «أبطال أوروبا»

ليفربول 8-0 بشيكتاش 6 نوفمبر 2007
ريال مدريد 8-0 مالمو 8 ديسمبر 2015
يوفنتوس 7-0 أوليمبياكوس 10 ديسمبر 2003
أرسنال 7-0 سلافيا براج 23 أكتوبر 2007
زيلينا 0-7 مرسيليا 3 نوفمبر 2010
فالنسيا 7-0 جينك 23 نوفمبر 2011
بايرن ميونيخ 7-0 بازل 13 مارس 2012
باتي بوريسوف 0-7 شاختار 21 أكتوبر 2014
بايرن ميونيخ 7-0 شاختار 11 مارس 2015
برشلونة 7-0 سلتيك 13 سبتمبر 2016
ماريبور 0-7 ليفربول 17 أكتوبر 2017
ليفربول 7-0 سبارتاك موسكو 6 ديسمبر 2017
مانشستر سيتي 7-0 شالكه 12 مارس 2019
مانشستر سيتي 7-0 لايبزج 14 مارس 2023
بايرن ميونيخ 9-2 دينامو زغرب 17 سبتمبر 2024

 

 

 

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