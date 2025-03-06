بعد سباعية أرسنال التاريخية.. تعرف على أكبر انتصارات «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح أرسنال أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 7 أهداف أو أكثر خارج أرضه في مباراة بمرحلة خروج المغلوب، بعد سحقه أيندهوفن 7-1 في ذهاب دور الـ16، ولكن قبل سباعية أرسنال في شباك الفريق الهولندي، ما هي الفرق التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ المسابقة، والمناسبات التي فاز فيها فريق بمباراة بفارق 7 أهداف على الأقل منذ انطلاق المسابقة الأوروبية في شكلها الجديد عام 1992؟

يعد ليفربول أول فريق في تاريخ أبطال أوروبا يسجل 8 أهداف، عندما تغلب على بشيكتاش التركي في أنفيلد في نوفمبر 2007، وبجانب فوز ريال مدريد على مالمو 8-0، بعد 8 سنوات، يظل هذا الفوز واحداً من أكبر انتصارين في دوري أبطال أوروبا.

وبفضل 6 من أهداف ليفربول الثمانية التي جاءت بعد الشوط الثاني، أصبح الفريق أول فريق يسجل ما يصل إلى 6 أهداف في الشوط الثاني من مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يتكرر إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، في فوز ليون الساحق 7-1 على دينامو زغرب في عام 2011.

كان رافائيل بينيتيز مسؤولاً عن فوز ليفربول 8-0 على بشيكتاش عام 2007، وفعل ذلك مرة أخرى عندما كان مسؤولاً عن ريال مدريد بعد 8 سنوات أمام مالمو 8-0، وحقق يوفنتوس فوزاً ساحقاً على أولمبياكوس اليوناني 7-0 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2003-2004، حيث أسهم 6 لاعبين في إحراز الأهداف لمصلحة الفريق الإيطالي.

شهدت مباراة أرسنال 7-0 سلافيا براج تسجيل فريق إنجليزي 7 أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بعد فوز مانشستر يونايتد 7-1 على روما في ربع نهائي 2006-2007.

بينما أصبح مارسيليا أول فريق يسجل 7 أهداف خارج أرضه في مباراة بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2010، عندما سحق زيلينا السلوفاكي 7-0، ويظل الفريق الفرنسي الوحيد الذي سجل 7 أهداف في مباراة واحدة في المسابقة.

افتتح جينك مشواره في دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 بالتعادل السلبي على أرضه أمام فالنسيا، لكنه عانى من هزيمة كارثية في مباراة الإياب بعد شهرين ، حيث خسر 7-0.

سحق بايرن ميونيخ فريق بازل السويسري بـ7 أهداف دون رد، وكانت المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 7 أهداف في مباراة بمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

أكبر انتصارات في «أبطال أوروبا»

ليفربول 8-0 بشيكتاش 6 نوفمبر 2007

ريال مدريد 8-0 مالمو 8 ديسمبر 2015

يوفنتوس 7-0 أوليمبياكوس 10 ديسمبر 2003

أرسنال 7-0 سلافيا براج 23 أكتوبر 2007

زيلينا 0-7 مرسيليا 3 نوفمبر 2010

فالنسيا 7-0 جينك 23 نوفمبر 2011

بايرن ميونيخ 7-0 بازل 13 مارس 2012

باتي بوريسوف 0-7 شاختار 21 أكتوبر 2014

بايرن ميونيخ 7-0 شاختار 11 مارس 2015

برشلونة 7-0 سلتيك 13 سبتمبر 2016

ماريبور 0-7 ليفربول 17 أكتوبر 2017

ليفربول 7-0 سبارتاك موسكو 6 ديسمبر 2017

مانشستر سيتي 7-0 شالكه 12 مارس 2019

مانشستر سيتي 7-0 لايبزج 14 مارس 2023

بايرن ميونيخ 9-2 دينامو زغرب 17 سبتمبر 2024