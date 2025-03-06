3.8 مليون مشاهدة لـ«النسخة 34» من رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت النسخة 34 من رالي أبوظبي الصحراوي، التي أقيمت بين 21 و27 فبراير الماضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، نجاحاً استثنائياً باعتبارها واحدة من أكثر النسخ إثارة وصعوبة ومتابعة في تاريخ الرالي العريق.

وحقق الرالي تفاعلاً غير مسبوق، حيث وصلت تغطيته الإعلامية إلى 190 دولة حول العالم، وتم نشر 700 منشور حصدت 3.8 مليون مشاهدة عبر مختلف قنوات الحدث، وسجلت النسخة الـ 34 إنجازاً تاريخياً، بأنه أول سباق في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة يتم بثه مباشرة للجماهير حول العالم عبر منصات يوتيوب وإنستجرام وفيسبوك. وشهدت النسخة الـ34 مشاركة 165 متسابقاً، منهم 102 سائق، ومساعد في فئة السيارات، و63 متسابقاً على الدراجات النارية والدراجات الرباعية. ووصفه المشاركون بأنه من أصعب التحديات التي واجهوها على الإطلاق في سباقات الراليات الصحراوية الطويلة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه رالي أبوظبي الصحراوي، الذي رسّخ مكانته واحداً من أهم وأعرق الراليات الصحراوية الطويلة في العالم، حيث شهدنا منافسات قوية بين نخبة السائقين والدراجين العالميين، وأظهر الحدث مرة أخرى قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وفق أعلى المعايير التنظيمية».

وأضاف: «يواصل مجلس أبوظبي الرياضي جهوده لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للرياضة بشكل عام، ورياضة المحركات خصوصاً، ونعمل على تطوير الرالي في السنوات المقبلة مع جميع الشركاء لضمان تجربة استثنائية للمنافسين والمتابعين على حد سواء».

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «نسخة 2025 هي الأنجح حتى الآن، حيث واصل الحدث جذب نخبة المتسابقين العالميين بفضل التزامنا المستمر بالتجديد والتطوير والابتكار. مع 60% من المسار الجديد، زادت صعوبة التحدي للمتسابقين وارتفعت الإثارة للجماهير. ولأول مرة، انطلق الرالي من مدينة العين، كما أدرجنا السيارات في المرحلة الماراثونية الشاقة في القوع، ما جعلها اختباراً حقيقياً للتحمل. كذلك، شهد الحدث أول بث مباشر لمراحل رئيسة بالشراكة مع قنوات أميركية، ما فتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع الجماهير، كما وصلت التغطية إلى 190 دولة، ما وسّع قاعدة عشاق الراليات الصحراوية عالمياً».