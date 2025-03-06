230 لاعباً في بطولة الماسترز للتنس

دبي (الاتحاد)

انطلقت على ملاعب مجمع توب سبن الرياضي للتنس في دبي، منافسات بطولة الماسترز للتنس «إم تي 400» للرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد التنس، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 35 جنسية.

وتمتد النسخة الحالية على مدار أسبوعين، وسط زيادة كبيرة في عدد المشاركي، مقارنة بالنسخة الماضية التي ضمت 180 لاعباً ولاعبة، وتنحصر المنافسات ضمن الفئات العمرية 30 سنة، وصولاً إلى 75 سنة.

وأعرب ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، عن تطلعه أن تساهم استضافة هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي في تشكيل إضافة مهمة للبطولات التي ينظمها اتحاد التنس، ومنها بطولات الشباب الدولية التي يبلغ عددها خمس بطولات سنوية، والتعاون في تنظيم البطولات الدولية الأخرى.

وأكد المرزوقي، أن تنظيم البطولة في دبي يأتي تقديراً للجهود التي يبذلها اتحاد التنس في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي، وذلك للمساهمة بنشر ثقافة ممارسة التنس في مختلف دول العالم، فيما أسهم نجاح النسخة الماضية في رفع تصنيف البطولة من «200 إم تي» إلى «400 إم تي»، ما يجعلها أكثر تميزاً من الناحيتين الفنية والتنافسية.

بدوره، تقدم براساد أوشيل، مدير مجمع توب سبن الرياضي للتنس، بالشكر والتقدير إلى اتحاد التنس للرعاية والتعاون، مؤكداً أن ذلك ساهم بالمشاركة الفاعلة للاعبين واللاعبات القادمين من أكثر من 35 جنسية، ما يعكس أن نسخة العام الحالي تعد بمثابة شهادة حقيقية على المكانة العالمية للتنس في الإمارات، وأن البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي هنا تسهم في تنظيم كبريات البطولات، وتعزز مكانة الدولة مركزاً للتميز الرياضي الدولي.