«أصحاب الهمم» يشعلون منافسات «تحدي حفيت»

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت أمس الأول النسخة الأولى من مسابقات تحدي حفيت الرياضي، على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وسط أجواء رياضية نابضة بالحماس والتفاعل الجماهيري، وتمثل البطولة محطة رياضية متميزة تعزز الاندماج المجتمعي، وتوفر بيئة تنافسية ملهمة لأصحاب الهمم، حيث تهدف إلى تمكين الرياضيين من مختلف الفئات، وتشجيعهم على تحقيق الإنجازات الرياضية، وإبراز مهاراتهم في أجواء من التحدي والروح الرياضية.

وافتتحت المنافسات بسباعيات كرة القدم لأصحاب الهمم، وتمكن فريق نادي العين لأصحاب الهمم من حصد فوز مثير على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 3-2، بينما انتهت المواجهة الثانية بفوز مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل على مركز العين للرعاية والتأهيل بهدفين، وشهدت المباريات حضوراً جماهيرياً متميزاً، وتفاعل المشجعون بحماس مع الفرق المتنافسة على لقب النسخة الأولى من التحدي، وتتواصل أجواء التحدي بإقامة بطولة المؤسسات على استاد طحنون بن محمد (القطارة)، حيث يشهد جدول المباريات ست مواجهات قوية، تجمع نادي العين «أ» مع النادي المصري، نادي العين «ب» مع فريق أغذية، دائرة التنمية الاقتصادية مع إثمار الدولية القابضة، كلية التقنية العليا مع جامعة الإمارات، صيدلية العين مع بلدية العين، وأيضاً مباراة الإقامة وشؤون الأجانب مع المستشفى التشيكي.

ولعشاق الرياضة الإلكترونية، تنطلق اليوم منافسات بطولة البلاي ستيشن، التي تستقطب العديد من اللاعبين في أجواء تنافسية مشوقة تعزز التنوع الرياضي ضمن الفعاليات، بالإضافة إلى مباريات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة.

من جهته، أكد عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تحدي حفيت الرياضي يمثل إضافة نوعية لفعاليات مدينة العين الرمضانية، مشيراً إلى أن المؤسسة تضم 500 مشارك في مختلف الألعاب، الرماية، البوتشا، كرة القدم، والبوتشي، ألعاب القوى، الدرجات اليدوية والهوائية، إلى جانب ألعاب تحت 16 سنة.

وأضاف: «البطولة تمثل فرحة كبيرة لأهل المدينة في عام المجتمع، حيث تضم جميع الفئات من نساء ورجال وأطفال وأصحاب الهمم في أجواء من الألفة والروح الرياضية»، وقال: «كما تعد البطولة منصة رياضية واجتماعية شاملة تسهم في تعزيز دور الرياضة في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز التفاعل بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم الإيجابية والتحدي في ليالي رمضان المتميزة».