بطولة شمس للرياضات الإلكترونية تنطلق السبت

الشارقة (وام)

تنظم مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، بمقرها خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري بطولة «شمس الرمضانية» للرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز مالية تصل إلى 100 ألف درهم في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب الشابة في هذا المجال المتنامي وتعزيز مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية والتنافسية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت علياء علي السويدي مدير قسم المحتوى والابتكار في مدينة الشارقة للإعلام، إن هذه البطولة تأتي في إطار دعم (شمس) المستمر للشباب وتمكينهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.