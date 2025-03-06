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الرياضة

بطولة شمس للرياضات الإلكترونية تنطلق السبت

بطولة شمس للرياضات الإلكترونية تنطلق السبت
7 مارس 2025 02:14

الشارقة (وام)

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تنظم مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، بمقرها خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري بطولة «شمس الرمضانية» للرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز مالية تصل إلى 100 ألف درهم في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب الشابة في هذا المجال المتنامي وتعزيز مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية والتنافسية خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت علياء علي السويدي مدير قسم المحتوى والابتكار في مدينة الشارقة للإعلام، إن هذه البطولة تأتي في إطار دعم (شمس) المستمر للشباب وتمكينهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

الرياضات الإلكترونية
الشارقة
مدينة الشارقة للإعلام
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