«أبطال أوروبا».. لاوتارو يدخل تاريخ إنتر ميلان من «البوابة الهولندية»



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل لاوتارو مارتينيز هدفاً تاريخياً ليمنح إنتر ميلان تقدماً مريحاً أمام فينورد 2-0 في هولندا، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسجل ماركوس تورام الهدف الأول قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول، ونجح الإنتر في مضاعفة تقدمه بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سدد «القائد» مارتينيز كرة عالية في سقف المرمى، بعد تمريرة بيوتر زيلينسكي.

والهدف هو الثامن عشر للاعب الأرجنتيني في البطولة، ليتقدم بهدف على الأسطورة ساندرو مازولا باعتباره الهداف التاريخي للنادي في كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، وسجل مارتينيز 6 أهداف في البطولة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد في مسيرته في نسخة واحدة من البطولة.

وبينما كان الإنتر قوياً في الهجوم، كان فريق سيموني إنزاجي متماسكاً أيضاً في الدفاع، حيث حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 9 مباريات، وهو أكبر عدد من المباريات في موسم في المسابقة بالنسبة لـ «النيراتزوري» (ثمانية مباريات أيضاً في 2022-2023)، وكان هدف تورام الافتتاحي رقم 15 له هذا الموسم في جميع المسابقات، ليعادل حصيلة الموسم الماضي في 11 مباراة أقل، ووصل الإنتر متصدر الدوري الإيطالي إلى نهائي أبطال أوروبا آخر مرة عام 2023، عندما خسر أمام مانشستر سيتي، فيما تقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وفينورد، على ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء المقبل.