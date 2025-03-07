«ذئاب روما» تكتب التاريخ في «يوروبا ليج»!



سلطان آل علي (دبي)



حقق روما الإيطالي إنجازاً استثنائياً في الدوري الأوروبي، بعد فوزه على أتلتيك بلباو في اللحظات الأخيرة، ليصبح رسمياً الفريق الأكثر حصداً للانتصارات في تاريخ المسابقة، والانتصار الذي جاء في الدقيقة الأخيرة لم يكن مجرد فوز عادي، بل تتويج لمسيرة طويلة من النجاحات في البطولة، حيث رفع رصيده إلى 97 انتصاراً، متجاوزاً إنتر ميلان الذي يملك 96 فوزاً.

مع الانتصار، بات روما أكثر الفرق حصداً للانتصارات في تاريخ البطولة، متفوقاً على أندية تاريخية مثل إنتر ميلان وسبورتينج لشبونة، ووصل الفريق إلى هذا الرقم بعد خوض 185 مباراة، حيث تمكن من انتزاع 97 فوزاً، و40 تعادلاً، مقابل 48 خسارة، مسجلاً 318 هدفاً، واستقبل 179 هدفاً.

ولعب إنتر ميلان عدد مباريات أكثر بـ191 مباراة، لكنه حصد 96 انتصاراً فقط، بينما يأتي سبورتينج لشبونة البرتغالي في المركز الثالث بـ95 فوزاً في 203 مباريات، هذا يعكس قوة واستمرارية روما في البطولة، حيث يملك معدل انتصارات أفضل من منافسيه.

يؤكد الرقم تفوق الأندية الإيطالية في الدوري الأوروبي، حيث يحتل فريقان من إيطاليا المراكز الثلاثة الأولى، وهو ما يعكس قوة الأندية الإيطالية في البطولة.

إنتر ميلان كان يُعد الفريق الأكثر نجاحاً في المسابقة من حيث عدد الانتصارات، لكن روما تمكن من تجاوزه بفضل استمراريته وتألقه في السنوات الأخيرة.

لم يكن هذا الرقم مجرد مصادفة، بل جاء بعد فوز دراماتيكي على بلباو، حيث سجل روما هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليضمن دخوله التاريخ بوصفه أكثر الفرق انتصاراً في البطولة، والفوز لم يكن فقط رقمياً، بل حمل قيمة معنوية كبيرة، حيث جاء أمام فريق صعب مثل بلباو، وأكد قدرة «ذئاب روما» على القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباريات.

رغم تحقيقه هذا الرقم القياسي، لا يزال روما يبحث عن التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وهو اللقب الذي لم يتمكن من حصده حتى الآن رغم وصوله إلى المراحل المتقدمة في أكثر من مناسبة، ورغم تفوقه في عدد الانتصارات، إلا أن أندية مثل إشبيلية لا تزال الأكثر نجاحاً من حيث عدد الألقاب.

خاض روما 21 موسماً في الدوري الأوروبي، وهي فترة أقل مقارنة بفرق مثل سبورتينج لشبونة الذي شارك في 36 موسماً، ومع ذلك، تمكن الفريق من جمع أكبر عدد من الانتصارات في البطولة، وهو ما يعكس الاستقرار والتنافسية العالية.

بهذا الرقم القياسي، يثبت روما أنه أحد أكبر الأندية في تاريخ الدوري الأوروبي، ليس فقط من حيث عدد المشاركات، ولكن أيضاً بفضل قدرته على الانتصارات بشكل مستمر، ما يجعله دائماً مرشحاً للذهاب بعيداً في البطولة، والمنافسة على اللقب.