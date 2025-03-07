«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «فئة الكبار» في «ند الشبا للجوجيتسو»



دبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات بطولة ند الشبا للجوجيتسو التي نظّمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بدبي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتميّزت المنافسات بأجواء حماسية في ظل حضور جماهيري كبير وتشجيع متواصل للاعبين الذين قدّموا أداءً احترافياً، وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية.

حضر المنافسات، وشارك في تتويج الفائزين، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وعادل البناي، عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية.

وفي ختام منافسات فئة الكبار، حلّق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، فيما حل لاعبو نادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس للجوجيتسو.



وأكد يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أهمية الشراكة بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم هذا الحدث المتميز سنوياً، ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وأوضح أن الحدث يشكل منصة رائدة تجمع نخبة الرياضيين في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانة الجوجيتسو رياضة شعبية تملك قاعدة عريضة من الممارسين من مختلف الفئات، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو في الدولة تواصل تحقيق إنجازات بارزة، سواء على مستوى تطوير المواهب أو تنظيم واستضافة البطولات أو صناعة الأبطال، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من فريق عمل الاتحاد.

وقال داليف نزاروف من روسيا أحد أفراد الجمهور الحريصين دائماً على الحضور في مدرجات بطولات الجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد لتشجيع أصدقائه المحترفين الذين يشاركون باستمرار: «أجواء بطولة ند الشبا للجوجيتسو رائعة بكل المقاييس، وهي تمثل مهرجاناً رياضياً واجتماعياً يحتضن العائلات ومحبي الجوجيتسو في أجواء متميزة».

وأضاف: «أجد في البطولة فرصة للاستمتاع برياضة مفعمة بالحماس، حيث يعكس كل نزال شغف اللاعبين وتفانيهم في تقديم أفضل أداء، الجوجيتسو بالنسبة لي رياضة تحمل قيماً عميقة، فهي تعلّم الصبر، والانضباط، والتخطيط الذهني قبل القوة البدنية، وسعيد برؤية هذه الرياضة تزدهر أكثر وأكثر في الإمارات».

وقال خالد محمد الشحي، لاعب نادي العين- حزام أسود، والذي حقّق ذهبية فئة الكبار في وزن 62 كجم: «الفوز في دورة ند الشبا الرياضية. خلال الشهر المبارك. يمنحني شعوراً استثنائياً، خصوصاً أنه ليس مجرد انتصار رياضي، بل يعكس قيم الاجتهاد والمثابرة والصبر التي يجسدها الشهر الفضيل، والأجواء تنافسية إلى أبعد الحدود، وواجهت خصوماً أقوياء، لكن روح التحدي والعزيمة التي استمدها من التدريبات والدعم الذي تلقيته من الجهاز الفني، والخبرة التي أتمتع بها بعد سنوات من احتراف الرياضة، ساعدتني على تحقيق هذا الإنجاز، تحمل البطولة طابعاً خاصاً، حيث تجمع الرياضيين بروح من الألفة والمنافسة النزيهة، وأتطلع للمشاركة فيها مجدداً في المستقبل».