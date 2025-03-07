السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غانم الهاجري: الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية

غانم الهاجري: الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية
7 مارس 2025 12:22

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
«التربية» تحدّد ضوابط منع الغش في امتحانات نهاية الفصل الثاني


ثمّن غانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ثقة القيادة الرشيدة وتعيينه وكيلاً لوزارة الرياضة، بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة.
وقال الهاجري في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إنستجرام: «هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها دولتنا الحبيبة، بإطلاق وزارة مستقلة للرياضة للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية، وتعزيز دورها في بناء مجتمع صحي ومنافس عالمياً».
وأضاف: «التحول الجاري يأتي متزامناً مع إصدار قانون الرياضة وإعادة هيكلة القطاع الرياضي، إلى جانب تأسيس لجنة النخبة ولجنة المواهب، التي ستركز على تطوير الرياضيين ورعاية المواهب الوطنية، مع دعم رياضة المدارس والجامعات لضمان بناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة».
وقال: «أتطلع إلى العمل تحت قيادة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومع فريق العمل في الوزارة والشركاء لتحقيق هذه الرؤية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رياضية عالمية، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الرياضيين وترتقي بالأداء الرياضي على المستويين المحلي والدولي».
وقال الهاجري: «سنمضي قدماً نحو مستقبل رياضي مشرق، تتجسّد فيه طموحات وطننا في الريادة والتميز، وبإذن الله القادم أجمل وأفضل وأعظم».
وشغل الهاجري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، وعدد من اللجان الوطنية في كرة القدم، ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في مجال الدراسات الدولية.

الإمارات
وزارة الرياضة
غانم الهاجري
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©