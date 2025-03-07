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الرياضة

الظفرة يستقبل دبا والفجيرة يواجه الحمرية في «جولة القمم»

الظفرة يستقبل دبا والفجيرة يواجه الحمرية في «جولة القمم»
7 مارس 2025 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


تشهد «الجولة 20» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، «قمماً منتظرة» يوم السبت، تتصدرها مواجهة الظفرة «المتصدر» أمام ضيفه دبا «الثالث» على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، فيما يستقبل الفجيرة «الوصيف» ضيفه الحمرية، ويلعب أيضاً يونايتد والذيد على استاد مدينة زايد الرياضية، فيما يلتقي يوم الأحد الإمارات وحتا، مصفوت ومجد، والعربي وجلف أف سي.
ويتصدر الظفرة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، مقابل 36 نقطة للفجيرة «الوصيف»، و34 نقطة لدبا «الثالث»، و30 نقطة للعربي، مقابل 28 نقطة لحتا الخامس، ويتساوى يونايتد والإمارات برصيد 27 نقطة في المركزين السادس والسابع على التوالي، وتشمل بقية المراكز مصفوت، الذيد، الجزيرة الحمراء، جلف يونايتد، الحمرية، مجد، جلف أف سي.
ويعول الظفرة في مباراة الليلة أمام ضيفه «النواخذة» على جاهزية جميع عناصر الفريق، بقيادة الهداف محمد لامين ياتارا، والمنافس على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً، خلف الفرنسي ساندر جمال لاعب الفجيرة المتصدر بـ15 هدفاً.
في المقابل، يبرز في هجوم «النواخذة» البرازيلي المخضرم دياجو دا سيلفا متصدر قائمة هدافي فريقه، وله 12 هدفاً، والذي يقترب بقوة من الاحتفال بـ «المئوية» في «دوري الأولى»، حيث يقف على مسافة 6 أهداف، بعدما سجل 12 هدفاً لـ «النواخذة» في الموسم الحالي، آخرها هدف الفوز في مباراة «الديربي» أمام الفجيرة 1-0 من ضربة الجزاء.
وعلى ملعبه في الفجيرة، ينشد «الذئاب» استثمار معنويات الفوز 2-1 في مباراة الجولة الماضية أمام الجزيرة الحمراء، حينما يستقبل ضيفه الحمرية المتراجع إلى المركز 12 برصيد 14 نقطة، بعد تعادله في آخر مبارياته أمام جلف يونايتد 3-3.

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مباريات السبت
الظفرة – دبا 22:00
الفجيرة – الحمرية 22:00
يونايتد – الذيد 22:00


مباريات الأحد
الإمارات – حتا 22:00
مصفوت – مجد 22:00
العربي – جلف أف سي 22:00

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الفجيرة
الفجيرة
الحمرية
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