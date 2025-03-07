نهائي «دولية البولو» بين «غنتوت» و«الحبتور»



أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي «غنتوت» و«الحبتور» يوم السبت، في ختام بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة.

ويشارك في المنافسات بملاعب نادي غنتوت 4 فرق من النخبة، وبمستوى «20 هانديكاب- جول»، ضمت أبرز النجوم، محلياً وخارجياً.

وتأتي المباراة الختامية بين «غنتوت» المتصدر و«الحبتور» الوصيف، بمثابة «المشهد المكرر» بين الفريقين العريقين، بعد أن انتهت مباراة الدور التمهيدي بفوز «غنتوت» 12-7، ولا تعد النتيجة مقياساً، لأن «الحبتور» صاحب الأداء المتطور، كشف عن قوته أمام فريق «الإمارات» الصعب في ختام «التمهيدي»، ما يؤكد أن الجميع على موعد مع ختام جماهيرية، في أروع سهرة رياضية مجتمعية رمضانية، والتي استعد لها النادي.

وتضم قائمة «غنتوت» ناصر الشامسي، وخوان أمبروجيو، جونزالو فيراري، وماركوس أريا، بينما تضم قائمة «الحبتور» محمد الحبتور، بارتولومي بايوجار، باوتيستا بايوجار، وخوان جوريتش، ويدير الختام الطاقم الدولي المكون من ماتياس، بيتر، وتارجوين.

من جهة أخرى، أعد نادي غنتوت برنامجه الاحتفالي الذي يبدأ قبل الإفطار، مع تخصيص منطقة للألعاب الأطفال، وثم افتتاح الأنشطة المجتمعية التي تضم بازار الأسر المنتجة، وعقب الإفطار هناك عرض للموسيقى على آلة القانون، وتنطلق المباراة الختامية في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعقبها عرض الليزر، ومراسم التتويج، والسحب على جوائز الجماهير.