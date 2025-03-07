«جودو الإمارات» يخوض 3 نزالات في «الجائزة الكبرى» بالنمسا



لينز (الاتحاد)



تستأنف يوم السبت في لينز بطولة الجائزة الكبرى للجودو «جراند بري»، التي ينظمها الاتحاد النمساوي، بإشراف الاتحاد الدولي، وانطلقت أمس بنزالات «الوزن الخفيف»، وتشهد المنافسات مشاركة 416 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، وجوائزها 100 ألف يورو.

وتواجه بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا، المتأهلة من نزال النمساوية الشابة كلاوس كاريبا واليابانية المخضرمة أوي إيروها، ضمن «وزن تحت 52 كجم»، فيما يلتقي نارمند بيان مع أوير كارلوس بطل النمسا في «وزن تحت 66 كجم»، ويترقب محمد يزبيك الفائز بذهبية بطولة أبوظبي لوزن تحت 73، والمصنّف الأول لهذا الوزن، الفائز من لقاء المجري سزابو أرون، والبلغاري سكيرليف فيكتور.

وتُعد «الجائزة الكبرى» بالنمسا إحدى محطات الإعداد للتأهل السادس على التوالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028».

اختار الاتحاد الدولي أفضل 100 لاعب في فئات الجودو، وفقاً للتصنيف العالمي للجودو

للمشاركة في بطولات «الجائزة الكبرى» حتى منتصف العام الحالي، للتأهل إلى بطولة العالم المقررة في يونيو المقبل في العاصمة المجرية بودابست، مما يسهم في ارتفاع مستويات البطولات المقبلة.