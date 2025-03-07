عدلي بطل «دولية الشارقة للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



حصد الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، لقب بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج بنسختها الثلاثين، والتي نظّمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر 250 لاعباً ولاعبة.

وجاءت صدارة عدلي، بعد حصوله على 8.5 نقطة من 9 جولات بواقع 8 انتصارات وتعادل من دون أي خسارة، وتبعه الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني «8 نقاط»، وحجز الدولي اليار شيرلييف من تركمانستان مقعداً بين الكبار، ليحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط أيضاً مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل، وحلّ رابعاً الطاجيكي فاروق أموناتوف «بطل النسخة الماضية».

وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفيصل الحمادي عضو المجلس.

وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي عن سعادته بما حققه النسخة الـ30 من بطولة الشارقة الدولية من مكاسب فنية وإدارية، مؤكداً أن البطولة تُعد احتكاكاً قوياً للاعبينا، خاصة مع تنوع وتعدد المدارس الشطرنجية والأسماء الدولية الكبيرة، التي شاركت في المنافسات، مشيراً إلى أن البطولة لها سمعة عالمية وتجذب عدداً كبيراً من أصحاب الألقاب الدولية، وأيضاً لدينا خبرات إدارية في التنظيم وإدارة البطولات وعلى مستوى التحكيم وفريق العمل قدم جهوداً كبيرة للوصول إلى أعلى مستويات التنظيم.

وقال عمران عبدالله النعيمي: البطولة تُعد محط اهتمام الشطرنجيين على المستوى الدولي وشهدت مشاركة 10 أساتذة دوليين كبار بالإضافة إلى 12 أستاذاً دولياً اتحادياً، و250 لاعباً ولاعبة من 28 دولة، ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي وصل إليها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ووفّرت البطولة فرصة مهمة للاعبي النادي والدولة للاحتكاك مع لاعبين من دول لها باع كبير في عالم الشطرنج.