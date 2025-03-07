«أسطورة الهند» يعود في «الأربعين»!



نيودلهي (أ ب)



يستعد سونيل تشيتري للعودة من الاعتزال الدولي، وهو في سن الأربعين، لمساعدة منتخب الهند في التأهل لنهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2027، المقرر إقامتها في السعودية.

وانضم المهاجم المخضرم لقائمة منتخب الهند، هذا الأسبوع، استعداداً للقاء الفريق ضد منتخب بنجلاديش يوم 25 مارس الجاري بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

ويحتل تشيتري المركز الثالث بين قائمة الهدافين الدوليين في العالم، الذين لا يزالون يمارسون كرة القدم، التي تضم عدداً من أساطير الساحرة المستديرة، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو «المتصدر»، بـ135 هدفاً، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الـ112 هدفاً.

وقال مانولو ماركيز، مدرب منتخب الهند: «التأهل لكأس أمم آسيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، نظراً لأهمية البطولة والمباريات المقبلة، ناقشت مع سونيل تشيتري العودة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، لقد وافق، ولذا قمنا بضمه إلى الفريق».

وقدم تشيتري أداء جيداً في الدوري الهندي الممتاز، حيث سجل 12 هدفاً في الموسم العادي، ليساعد فريقه بنغالورو إف سي في التأهل إلى سلسلة الأدوار الإقصائية للبطولة. ويعاني المنتخب الهندي صعوبات كبيرة، حيث إنه لم يفز بأي من مبارياته الـ12 الأخيرة.

وصعد المنتخب الهندي لكأس الأمم الآسيوية 3 مرات في النسخ الأربع الأخيرة، حيث يستعد لمواجهة بنجلاديش من خلال خوض لقاء ودي ضد منتخب جزر المالديف في 19 مارس الجاري.

ويوجد منتخب الهند في المجموعة الثالثة بالتصفيات، التي تضم هونج كونج وسنغافورة، بخلاف بنجلاديش، علماً أن المتصدر فقط سيتأهل لنهائيات أمم آسيا المقبلة.