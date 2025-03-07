مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل فريق «مدارس الإمارات الوطنية» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، على ملعب فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي.

ويعد «مدارس الإمارات الوطنية» أول المتأهلين إلى دور الثمانية من بين 16 فريقاً تشارك في «النسخة 12» من البطولة.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، تقدم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بهدف رائع عن طريق جيان كلاودي، إلا أن «مدارس الإمارات الوطنية» سرعان ما أدرك التعادل عبر الهدّاف أحمد سمير، وأضاف خالد سالم الهدف الفوز الثاني، ويعلن عن التأهل إلى ربع النهائي.

وفي المجموعة نفسها، حقق «المركز البحري الخاص» فوزاً كبيراً على «المركز الوطني للمناصحة» 5-2، وجاءت «الخماسية» عن طريق فائز أحمد «هدفين»، وديسموند «هدفين»، وسيد إبراهيم، فيما أحرز حمدان محمد المحرمي وعلي محمد الحمادي هدفي «المركز الوطني للمناصحة».

وبنتائج المباراتين، ضمن فريق «مدارس الإمارات الوطنية» تأهله، بعدما وصل إلى «النقطة السادسة»، ويلعب المواجهة المقبلة بهدف حسم صدارة المجموعة أمام «المركز الوطني للمناصحة» الذي لا يملك أي نقطة في رصيده.

ويواجه المركز البحري الخاص «3 نقاط» فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» صاحب النقاط الثلاث أيضاً، يوم الثلاثاء المقبل.

وحصل أحمد سمير، لاعب «مدارس الإمارات الوطنية»، جائزة رجل المباراة المقدمة من «أروما دي لاموري» للعطور، أمام «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، فيما اختارت اللجنة الفنية للبطولة لاعب «المركز البحري الخاص» فائز أحمد، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام «المركز الوطني للمناصحة».

وأشاد النجم المصري طارق السعيد، مدرب «مكتب الشؤون القانونية»، بـ«النسخة 12» لبطولة كأس منصور بن زايد، لأنها تجمع مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية من مختلف دول العالم.

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق: «هناك تطور ملحوظ في البطولة، والمنافسة رائعة وأخوية بين المشاركين، وما يميزها أيضاً هي الفعاليات المصاحبة التي أضفت أجواءً اجتماعية رمضانية متميزة».

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للجماهير، علماً بأن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقاً على ملعب «فندق قصر الإمارات»، وتستمر إلى 20 من مارس الجاري.