«تحدي حفيت» يتصدر «ترند الإمارات» بـ5 ملايين مشاهدة

العين (الاتحاد)



شهد راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية العين، افتتاح بطولة المؤسسات لكرة القدم على استاد طحنون بن محمد في القطارة، بحضور سالم بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ «النسخة الأولى» من «تحدي حفيت».

وجاءت المباريات وسط أجواء رياضية استثنائية، تجسدت فيها مفاهيم التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع، وشهدت مشاركة عدد كبير من أساطير نادي العين.

حقق وسم تحدي حفيت الرياضي انتشاراً واسعاً، متصدراً قائمة «الترند» في الإمارات، مع أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى أمس الأول، مما يعكس الإقبال الكبير على الفعالية والاهتمام المجتمعي بها.

وأعرب المنعي عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الرعاية السامية والدعم المستمر لمجتمع مدينة العين، وتهيئة سموه السبل كافة لإنجاح المبادرات الرياضية والمجتمعية.

وأكد المنعي أن تحدي حفيت الرياضي يشهد تفاعلاً غير مسبوق من مختلف فئات المجتمع، ما يؤكد نجاح الحدث في تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة الرياضة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، ليظل الحدث الرياضي الأبرز في ليالي رمضان بمدينة العين.

وأضاف أن التفاعل الجماهيري مع التحدي منذ انطلاقته في نادي العين لأصحاب الهمم وحتى بطولة المؤسسات، تجاوز سقف التوقعات، مشيراً إلى أن الحدث نجح في إيجاد بيئة تنافسية ممتعة جمعت جميع الفئات العمرية تحت مظلة الرياضة.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي اجتماعاً مهماً، لمناقشة أداء البطولات الـ18 المدرجة ضمن الحدث الأكبر في المنطقة.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه سالم بن حضيرم الكتبي، تم اعتماد زيادة قيمة الجوائز المالية للفائزين في بطولات أصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحفيز الرياضيين.

وثمّن ابن حضيرم جهود الجهات المشاركة، ومن بينها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي نظمت 7 بطولات استقطبت 900 رياضي، إلى جانب اتحاد الجيوجيتسو، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ونادي العين للفروسية والرماية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشرطة أبوظبي، الذين أسهموا في إنجاح الفعالية وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية.

وفي إطار المنافسات الحماسية، أقرت اللجنة المنظمة لتحدي حفيت الرياضي مكافآت قيمة للفائزين بسباق الدراجات الهوائية، والذي من المقرر أن ينطلق في التاسعة مساء اليوم. وتعتبر الجوائز المخصصة للدراجات الهوائية الأفضل على مستوى المنطقة في السباقات الرياضية المجتمعية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 4 فئات تنافسية، تشمل فئات المواطنين والعام للرجال والسيدات.

وشهدت منافسات بطولة المؤسسات مواجهات قوية، حيث تفوق فريق العين «أ» على النادي المصري بثلاثية، فيما خسر العين «ب»، الذي يضم لاعبي «جيل 2003»، أمام أغذية 0-4، وفاز فريق جامعة الإمارات على كلية التقنية العليا 6-0، وتعادل المستشفى التشيكي مع الإقامة وشؤون الأجانب 1-1.

وحقق فريق بلدية العين انتصاراً عريضاً على صيدلية العين 4-0، بينما تغلب دائرة التنمية الاقتصادية على إثمار الدولية القابضة بالنتيجة نفسها.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد، مساء الغد، نهائي بطولة تحدي حفيت للرياضات الإلكترونية «EA FC 25»، حيث يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً مفتوحاً، بعد مشاركة 221 لاعباً في البطولة، وخوضهم 190 مباراة عبر الإنترنت.



«أجواء حماسية» في «سوبر الطائرة»

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت بطولة الكرة الطائرة في حي العامرة مواجهات مثيرة، حيث تمكن العامرة من بلوغ دوري سوبر الكرة الطائرة، بعد فوزه على الساد 26-24، وعلى السلامات 24-20، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وينتظر عشاق الكرة الطائرة اليوم الإعلان عن هوية الفرق المتأهلة إلى دوري السوبر، حيث يلتقي ضمن المجموعة الثانية فريقا القوع وبوكرية، فيما تجمع المباراة الثانية بين الظاهرة والوقن، على أن يتأهل الفائزان للمنافسة على البطاقة الثانية لدوري السوبر، أما في المجموعة الثالثة، يواجه فريق الهير نظيره زاخر، فيما يلتقي المريال مع المسعودي، ليتنافس الفائزان على البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري السوبر.