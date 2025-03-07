كيميتش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ إلى 2029



ميونيخ (د ب أ)



وافق جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على تمديد عقده مع النادي البافاري، منهياً بذلك عملية مفاوضات مطولة، حسبما ذكرت شبكة (سكاي) التلفزيونية.

ووفقاً لتقارير إخبارية، فإن البايرن يستعد لإبرام عقد جديد لكيميتش، ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريباً.

وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بأن من المقرر أن يمدد كيميتش تعاقده مع البايرن حتى عام 2029.

وكان كيميتش صرح في وقت سابق بأنه سيتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بعقده مع البايرن «في موعد أقصاه قبل فترة التوقف الدولي المقبلة»، وذلك عقب فوز بايرن 3-صفر على ضيفه ومواطنه باير ليفركوزن ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مجلس إدارة البايرن اجتمع بالرئيس الفخري أولي هونيس لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والتي تم الاتفاق عليها بين كيميتش وماكس إيبرل، كبير مفاوضي النادي.

وكشفت أنباء أن كيميتش «30 عاماً الذي يلعب مع البايرن منذ عام 2015، كان متردداً بشأن مستقبله في وقت سابق من المفاوضات، مما دفع النادي لسحب عرضه الأولي الأسبوع الماضي.

ومع انتهاء عقده بختام الموسم الحالي، كان بإمكان كيميتش الرحيل مجاناً، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يمتاز بالقوة المالية.

ورغم ذلك، أشار قائد المنتخب الألماني مؤخراً إلى نيته البقاء مع البايرن.