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الرياضة

«أنكورا لامار» و«بنسالي» في نهائي «الحبتور للبولو»

«أنكورا لامار» و«بنسالي» في نهائي «الحبتور للبولو»
7 مارس 2025 15:26

 
دبي (وام)

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يلتقي «أنكورا لامار» و«بنسالي» السبت، في نهائي كأس تحدي الحبتور للبولو، الذي يقام على ملاعب الحبتور للبولو والفروسية، ونجح الفريقان في تجاوز نصف النهائي.
وفاز «بنسالي» على «الباشا» 7-6، بينما تفوق «أنكورا لامار» على «الحبتور» 7.5-6، ليضرب الفريقان موعداً في المباراة النهائية.
وانطلقت البطولة يوم السبت الماضي، بمشاركة خمسة فرق بمستوى هانديكاب 10 جول، وشهدت منافسات قوية بين الفرق المتنافسة.
وتسبق المواجهة الختامية إقامة مباراة كأس الترضية، التي تجمع فرق «الحبتور» و«الباشا» و«بنجاش»، حيث يلعب كل فريق عدداً محدداً من الأشواط لتحديد ترتيبها النهائي في البطولة.

الإمارات
دبي
البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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