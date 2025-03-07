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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يشارك في «الألعاب العالمية الشتوية»

«الأولمبياد الخاص» يشارك في «الألعاب العالمية الشتوية»
7 مارس 2025 16:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى إيطاليا، اليوم، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية «تورين 2025».
وتضم البعثة التي يترأسها طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، 30 شخصاً، منهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، يتنافسون في أكبر عدد من الرياضات من بين الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشاركون في 6 رياضات هي الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.
وتحظى البعثة بدعم كبير من عدد من المؤسسات في الدولة، حيث تم الإعلان عن رعاية «مبادلة» للبعثة راعياً رسمياً، وماجد الفطيم شريكاً رسمياً، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية شريكاً داعماً.
وقال طلال الهاشمي: «تأتي المشاركة ضمن الجهود المستمرة لتوفير الفرص الرياضية الدولية للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزيز تواجدهم في المحافل الرياضية العالمية، مما يسهم في رفع مستوى أدائهم وتوسيع آفاق مشاركاتهم، ويعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة داعمة ومشجعة، ونحن نقف جميعاً خلف لاعبينا، وقيادتنا الرشيدة تؤمن بهم وتدعمهم، وأؤكد اعتزازي الكبير بالجهد الذي بذلوه خلال استعداداتهم، سواء في التدريبات أو في المعسكرين التدريبيين تمهيداً لمشاركتهم في (تورين 2025)، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر لجميع داعمينا وشركائنا الاستراتيجيين».
وتم اختيار اللاعبين المشاركين في الألعاب، التي تنطلق السبت وتستمر إلى 15 مارس الجاري، من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، مثل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان لذوي الإعاقة، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
في إطار التحضيرات لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي سلسلة من الجلسات التدريبية المكثّفة للاعبين المشاركين، والتي ركّزت على تطوير مهاراتهم في الرياضات الست، التي يتنافسون فيها، وذلك برعاية «مبادلة» وبالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية وماجد الفطيم «سكي دبي وسنو أبوظبي»، وتم تنظيم معسكرين تدريبيين، الأول في أوزبكستان في يناير الماضي، والثاني في دبي في مارس الجاري قبل سفر اللاعبين، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم تدريب لمدربي الرياضات الشتوية في نوفمبر 2024، بهدف تمكينهم من إعداد اللاعبين بشكل يضمن جاهزيتهم التامة للمنافسات.
وتكتسب تورين 2025 أهمية خاصة، لأنها أول دورة ألعاب عالمية شتوية بعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 التي رسخت أساساً لدعم وتمكين أصحاب الهمم، كما تعتمد المشاركة في الألعاب على نجاحات دولية سابقة مثل الأداء المميز في الألعاب العالمية برلين 2023 الذي كان إنجاز بعثة الإمارات فيها هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإمارات
إيطاليا
الأولمبياد الخاص
دورة الألعاب الشتوية
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