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الرياضة

دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا

دبي جاهزة لتأمين نهائي كأس الأبطال للكريكيت بين الهند ونيوزيلندا
7 مارس 2025 16:44

 
دبي (وام)

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أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي جاهزيتها الكاملة لتأمين نهائي «الحلم» لبطولة كأس الأبطال الدولية للكريكيت، بين الهند ونيوزيلندا في مواجهة مرتقبة، يوم الأحد ضمن البطولة التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت كل أربع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين الرياضيين.
وأكد اللواء الغيثي أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة رياضية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة أمنية متكاملة تضمن سلامة الجماهير واللاعبين وتعكس الصورة المشرفة لدبي ودولة الإمارات.
وأضاف أن اللجنة عملت بالتنسيق مع الجهة المنظمة للنهائي لوضع الضوابط والإجراءات الأمنية اللازمة، لضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية.
يذكر أن المنتخب الهندي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على أستراليا في نصف النهائي بدبي، بينما تأهل منتخب نيوزيلندا عقب فوزه على جنوب إفريقيا في لاهور بباكستان.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
الكريكيت
الهند
نيوزيلندا
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