بطلة الأولمبياد تعتزل التايكوندو لتحترف الملاكمة!

لندن (د ب أ)



أعلنت البريطانية جيد جونز، بطلة التايكوندو الأولمبية مرتين، اعتزالها اللعبة، من أجل الشروع في بدء مسيرتها الجديدة في اللعب ملاكمة محترفة.

ومن المقرر أن تتدرب جونز «31 عاماً»، التي فازت بالميدالية الذهبية في دورتي لندن وريو دي جانيرو الأولمبيتين عامي 2012 و2016 على الترتيب، على يد بطل بريطانيا والكومنولث السابق ستيفن سميث.

وقالت جونز: «منحتني رياضة التايكوندو كل شيء، إنها رحلة لا تصدق وذكريات لا تُنسى، ومنحت لي شرف تمثيل بلدي في أكبر محفل عالمي».

وأضافت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بذلت قصارى جهدي في التايكوندو، وأنا الآن مستعدة لخوض تحد جديد، لطالما أذهلتني الملاكمة، وأنا متحمسة لاختبار نفسي في ساحة مختلفة تماماً».

وأوضحت جونز: «أدرك أن الأمر لن يكون سهلاً، وإذا كنت صادقة، فأنا لا أعرف حقاً ماذا أتوقع، لكنني أتطور من خلال دفع نفسي إلى ما هو أبعد من حدودي، إنني متحمسة للرحلة القادمة». كانت جونز تبلغ من العمر 19 عاماً فقط عندما فازت بالميدالية الذهبية في فئة 57 كيلو جراماً بأولمبياد لندن، قبل أن تكرر إنجازها بعد 4 سنوات، ثم واصلت مشوارها الناجح بالفوز بلقبها العالمي الأول في مانشستر عام 2019 .