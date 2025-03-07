السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطلة الأولمبياد تعتزل التايكوندو لتحترف الملاكمة!

بطلة الأولمبياد تعتزل التايكوندو لتحترف الملاكمة!
7 مارس 2025 17:05

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يبدأ جولة بحثية ومعرفية في العاصمة البريطانية
بريطانيا تلغي عقوبات مفروضة على كيانات سورية من بينها البنك المركزي


أعلنت البريطانية جيد جونز، بطلة التايكوندو الأولمبية مرتين، اعتزالها اللعبة، من أجل الشروع في بدء مسيرتها الجديدة في اللعب ملاكمة محترفة.
ومن المقرر أن تتدرب جونز «31 عاماً»، التي فازت بالميدالية الذهبية في دورتي لندن وريو دي جانيرو الأولمبيتين عامي 2012 و2016 على الترتيب، على يد بطل بريطانيا والكومنولث السابق ستيفن سميث.
وقالت جونز: «منحتني رياضة التايكوندو كل شيء، إنها رحلة لا تصدق وذكريات لا تُنسى، ومنحت لي شرف تمثيل بلدي في أكبر محفل عالمي».
وأضافت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بذلت قصارى جهدي في التايكوندو، وأنا الآن مستعدة لخوض تحد جديد، لطالما أذهلتني الملاكمة، وأنا متحمسة لاختبار نفسي في ساحة مختلفة تماماً».
وأوضحت جونز: «أدرك أن الأمر لن يكون سهلاً، وإذا كنت صادقة، فأنا لا أعرف حقاً ماذا أتوقع، لكنني أتطور من خلال دفع نفسي إلى ما هو أبعد من حدودي، إنني متحمسة للرحلة القادمة». كانت جونز تبلغ من العمر 19 عاماً فقط عندما فازت بالميدالية الذهبية في فئة 57 كيلو جراماً بأولمبياد لندن، قبل أن تكرر إنجازها بعد 4 سنوات، ثم واصلت مشوارها الناجح بالفوز بلقبها العالمي الأول في مانشستر عام 2019 .

بريطانيا
الأولمبياد
التايكوندو
الملاكمة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©