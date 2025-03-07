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الرياضة

إيتو يعود إلى سباق انتخابات «الكاف»

إيتو يعود إلى سباق انتخابات «الكاف»
7 مارس 2025 17:16

 
كيب تاون (رويترز)

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حصل سامويل إيتو أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا أربع مرات على حق الانضمام إلى قائمة المرشحين في انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) التي تجري الأسبوع المقبل، بعد استبعاده في البداية من المنافسة.
وأيدت محكمة التحكيم الرياضية استئناف إيتو ضد استبعاده من انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقررة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل.
واستبعد إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من قبل لجنة الحوكمة في الكاف في يناير الماضي، لكنه استأنف القرار أمام أعلى محكمة رياضية والتي حكمت لمصلحته.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان «بعد جلسة استماع في 3 مارس 2025، تقرر أن تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإدراج اسم إيتو في قائمة المرشحين لانتخابات اللجنة، وترى محكمة التحكيم الرياضية أنها حصلت على معلومات كافية لإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للكاف بشأن عدم أهلية إيتو، ويتم تخصيص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 12 مارس الجاري لتقييم المرشحين».
ولم يقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي أسباب لاستبعاد إيتو في يناير لكن مهاجم الكاميرون السابق (43 عاماً) أوقف العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة.
ومنعه الفيفا في سبتمبر الماضي من حضور مباريات منتخب بلاده لمدة ستة أشهر لانتهاكه لقواعد الانضباط، بعد مزاعم عن إساءة لفظية لحكام المباريات في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في كولومبيا.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أوقف الكاف إيتو بعد تحقيق في انتهاكات مزعومة لمعايير الأخلاقيات والنزاهة عندما تولى منصب سفير إحدى شركات المراهنات.
ورُفع الحظر والغرامة البالغة 200 ألف دولار في وقت لاحق بعد الاستئناف.
وربما يكون إيتو أحد أفضل اللاعبين في أفريقيا على الإطلاق، لكنه أثبت أنه شخصية مثيرة للجدل في إدارة اللعبة سواء في بلاده أو على المستوى العالمي.
ومن المقرر أن يجري الكاف الأسبوع المقبل انتخابات لشغل المناصب العليا فيه، بما في ذلك منصب رئيس الاتحاد وممثلي القارة في مجلس الفيفا.
وكان الموعد النهائي لتقديم أسماء المرشحين هو نوفمبر الماضي، لكن الكاف لم ينشر قائمة بأسماء المرشحين قبل أقل من أسبوع من الانتخابات.
ومع ذلك، يترشح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون أي منافس للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

 

مصر
الاتحاد الأفريقي
الكاف
الكاميرون
صامويل إيتو
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