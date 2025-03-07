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الرياضة

يوريتش: مهمة ساوثهامبتون ليست مستحيلة أمام ليفربول

يوريتش: مهمة ساوثهامبتون ليست مستحيلة أمام ليفربول
7 مارس 2025 18:00

 
لندن (د ب أ)


أكد إيفان يوريتش، مدرب ساوثهامبتون، أن مهمة فريقه ليست مستحيلة، حينما يواجه مضيفه ليفربول، السبت، في المرحلة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويقبع ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط فقط، ليصبح قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في ظل ابتعاده بفارق 13 نقطة خلف مراكز الأمان، قبل خوض الفريق مبارياته الـ11 الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، في حين يتربع ليفربول على الصدارة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه.
وقال المدرب الكرواتي في مؤتمره الصحفي، الذي عقده قبل المباراة «لا توجد مهمة مستحيلة أبداً، سنحاول بذل قصارى جهدنا وسنرى». 

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وأضاف مدرب ساوثهامبتون في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أنا دائماً متفائل قبل المباريات، وبعد ذلك ربما أفكر بشكل مختلف، ولكن قبل أي لقاء، أرى دائماً إمكانية القيام بشيء جيد».
وتحدث يوريتش عن فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، حيث قال «عندما تلعب ضد ليفربول، أحياناً تكون هذه هي الطريقة التي تريد بها الموت، إذا قمت ببعض الأشياء في الهجوم، يجدون طريقة أخرى للتغلب عليك، إذا اعتمدت على التكتل الدفاعي، فسيجدون طريقة للتغلب عليك أيضاً».
وتابع: «أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون مثاليين في الأمرين، في بعض الأحيان نضغط، وأحياناً نلتزم بالدفاع، سنرى ما سيحدث، ولكن ينبغي علينا أن نلعب بشكل جيد».
وتلقى ساوثهامبتون تسع هزائم خلال لقاءاته العشرة، التي لعبها بالدوري تحت قيادة يوريتش بعد تعيينه في ديسمبر الماضي، خلفاً لراسل مارتن بعقد لمدة 18 شهراً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ساوثهامبتون
أرني سلوت
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