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الرياضة

ما أرباح أندية الدوري الإنجليزي من التذاكر؟

ما أرباح أندية الدوري الإنجليزي من التذاكر؟
7 مارس 2025 19:31

معتز الشامي (أبوظبي)


حققت أندية الدوري الإنجليزي إيرادات إجمالية بلغت مليار يورو «830 مليون جنيه إسترليني»، من بيع تذاكر المباريات عام 2023، بحسب تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المشهد المالي والاستثماري للأندية، وينمو هذا الرقم بنحو 10% سنوياً، وهو ما يقرب من ضعف رقم الدوري الإسباني «481 مليون جنيه إسترليني»، والدوري الألماني «430 مليون جنيه إسترليني»، ومن بين الأندية العشرة التي حققت أكبر قدر من الدخل من إيرادات التذاكر في عام 2024، هناك 6 أندية إنجليزية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن توسعة الملاعب و زيادة المقاعد المميزة والضيافة أدت أيضاً إلى مضاعفة إيرادات البوابات في باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر سيتي منذ عام 2009، ولفت التقرير إلى أن متوسط المبلغ الذي يحصل عليه كل مشجع من التذاكر يتراوح بين 29 و37 جنيهاً إسترلينياً «بالنسبة لغالبية الأندية»، وتجلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إيرادات أكبر بكثير (6.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2023) من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومع ذلك أعلنت الأندية الإنجليزية عن خسائر مجمعة بلغت 728 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب، وأنفقت أندية «البريميرليج» 4 مليارات جنيه إسترليني على أجور اللاعبين في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف ما أنفقته إسبانيا صاحبة المركز الثاني (2.1 مليار جنيه إسترليني).

 

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مبيعات تذاكر موسم 2023-2024


ريال مدريد: 153 مليون جنيه إسترليني
باريس سان جيرمان: 139 مليون جنيه إسترليني
أرسنال: 127 مليون جنيه إسترليني
بايرن ميونيخ: 109 ملايين جنيه إسترليني
مانشستر يونايتد: 107 ملايين جنيه إسترليني
توتنهام: 102 مليون جنيه إسترليني
برشلونة: 96 مليون جنيه إسترليني
ليفربول: 90 مليون جنيه إسترليني
مانشستر سيتي: 74 مليون جنيه إسترليني
تشيلسي: 71 مليون جنيه إسترليني
ميلان: 71 مليون جنيه إسترليني
أتلتيكو مدريد: 61 مليون جنيه إسترليني
مرسيليا: 56 مليون جنيه إسترليني
إنتر ميلان: 55 مليون جنيه إسترليني
روما: 54 مليون جنيه إسترليني
جالطة سراي: 49 مليون جنيه إسترليني
يوفنتوس: 49 مليون جنيه إسترليني
شتوتجارت: 46 مليون جنيه إسترليني
رينجرز: 44 مليون جنيه إسترليني
دورتموند: 44 مليون جنيه إسترليني

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرسنال
مانشستر سيتي
تشيلسي
ريال مدريد
برشلونة
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
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