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الرياضة

«+90» مشكلة الاتحاد في الدوري السعودي!

«+90» مشكلة الاتحاد في الدوري السعودي!
7 مارس 2025 21:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه الاتحاد أزمة حقيقية في الدقائق الأخيرة من مبارياته في الدوري السعودي، حيث تسببت الأهداف المتأخرة في ضياع العديد من النقاط الثمينة للمتصدر الحالي، وأصبحت هذه الظاهرة متكررة بشكل واضح خلال الموسم الجاري، حيث تعثر في 5 مناسبات هذا الموسم، منها 3 في الوقت بدل الضائع، وبواقع 3 تعادلات وخسارتين.
وسقط الاتحاد في فخ تعادل شهد سيناريو قاتلاً أمام القادسية، بعدما تلقى هدفاً في الدقيقة 90+1 لتقارب المباراة على الانتهاء بخسارة المتصدر، قبل أن يعادل نوجلو كانتي النتيجة في الدقيقة 90+6 في مباراة مجنونة، اختزلت فيها الإثارة في الوقت بدل الضائع لكلا الفريقين، ولكنها انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الاتحاد تلقى أهدافاً قاتلة في الدقيقة 90 وما بعدها في 4 مباريات متتالية، ما أدى إلى فقدان النقاط أو خسارة المباريات في لحظات كان الفريق قريباً فيها من حصد نتيجة إيجابية، وفي مباراة أمام الفيحاء، تلقى الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة 90+1، ليخسر نقطتين ثمينتين، وفي لقاء آخر مع الرياض، تلقى هدفاً في الدقيقة 90+4، ليتحول التعادل إلى خسارة قاسية بنتيجة 2-1، ثم أمام الخليج، استقبل الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة 90+6، وأخيراً أمام القادسية ليكرر نفس السيناريو المحبط.
وبعد حسم الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة 21 والابتعاد في الصدارة بفارق 7 نقاط، تعثر بعدها الاتحاد في 3 مباريات متتالية ليعطي فرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 4 نقاط حال فوز الأخير على الفيحاء.
ورغم هذه الأرقام السلبية، فإن الاتحاد تصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدقائق الأخيرة (90 وما فوق) خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، بعدما سجل 9 أهداف حاسمة أمام الأخدود، التعاون، الخليج، الفتح، النصر، الفيحاء، التعاون، الوحدة، والقادسية.

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