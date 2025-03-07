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الرياضة

النصر والشباب.. الفوز «الغائب» منذ 1218 يوماً!

النصر والشباب.. الفوز «الغائب» منذ 1218 يوماً!
7 مارس 2025 21:29

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يستضيف النصر نظيره الشباب في قمة «الجولة الـ24» من الدوري السعودي اليوم الجمعة، من أجل استمرار تفوقه في السنوات الأخيرة على منافسه.
ورجحت كفة النصر أمام الشباب في آخر 10 لقاءات بين الفريقين في الدوري بـ6 انتصارات مقابل 3 انتصارات للشباب، والتعادل مرة واحدة، وكان آخر فوز للشباب على النصر في الدوري منذ 1218 يوماً، في ذهاب موسم 2021-2022 بهدف على ملعب الأول، ومن بعدها خسر الشباب في 5 مرات، وتعادل الفريقان مرة وحيدة.
ويرغب النصر في استعادة الانتصارات في الدوري، بعد الخسارة المفاجئة من العروبة في الجولة الماضية، والضغط على القادسية والهلال في صراع الصدارة، كما يسعى الشباب لفك عقدة النصر والفوز عليه للمرة الأولى منذ سنوات.
ويتسلح النصر بسجل قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو المتميز أمام الشباب، حيث لا يعرف الخسارة في وجوده، بواقع 5 مباريات 4 في الدوري، ومواجهة في كأس الملك بالعلامة الكاملة بـ5 انتصارات ومساهمته في 7 أهداف، حيث سجل 6 وصنع هدفاً، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بينما يقع الشباب في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

 

السعودية
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