مانشستر يونايتد.. «الحصانة» في «يوروبا ليج»

معتز الشامي (أبوظبي)



سجل جوشوا زيركزي هدفه الأول في أوروبا لمصلحة مانشستر يونايتد، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتأمين فوز «الشياطين الحمر» أمام ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي، حيث أدرك الفريق الإسباني التعادل من «علامة الجزاء»، بعد لمسة يد ضد برونو فرنانديز، ورغم خيبة الأمل التي شعر بها الفريق، بعد استقبال هدف التعادل، فإنه يشعر بالثقة في قدرته على التأهل إلى ربع النهائي على أرضه، في حين إنه لا يمكن إخفاء حقيقة أن هذا الموسم كان مخيباً للآمال إلى درجة كبيرة، ومع ذلك فإن الدوري الأوروبي يبقى «الضوء الساطع» الوحيد لمانشستر يونايتد.

ولم يخسر «مان يونايتد» أي مباراة أوروبية هذا الموسم، حيث حقق 5 انتصارات و4 تعادلات، وتقام مباراة الإياب على ملعب «أولد ترافورد» يوم الخميس المقبل.

تقع الضغوط على عاتق «اليونايتد»، وهو يتطلع إلى الحفاظ على آخر أمل له في الفوز بالألقاب هذا الموسم، حيث أنهت خسارته بركلات الترجيح أمام فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي، آماله في حصد بطولة محلية.