السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوسف أميري «السابع عالمياً» في «سباقات المضمار»

يوسف أميري «السابع عالمياً» في «سباقات المضمار»
7 مارس 2025 21:53

إيجل (وام)

أخبار ذات صلة
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
«التربية» تحدّد ضوابط منع الغش في امتحانات نهاية الفصل الثاني


أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن أحدث تصنيف للاعبين، والذي منح يوسف أميري لاعب المنتخب الوطني للشباب المركز السابع عالمياً لسباقات المضمار.
وسبق يوسف أميري لاعبين من النمسا «لاعب»، وأستراليا «3 لاعبين»، وجنوب أفريقيا «لاعبان».
وأحرز أميري ميداليتين ذهبية وبرونزية في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة الآسيوية للمضمار، والتي أقيمت في ماليزيا مؤخراً، حيث نال الذهبية في سباق المطاردة الفردية، فيما نال البرونزية في سباق الإقصاء.
وكان اللاعب نفسه شارك في منافسات سباق السكراتش، ونال المركز الخامس في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية.

يوسف أميري
الإمارات
الدراجات الهوائية
الاتحاد الدولي للدراجات
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©