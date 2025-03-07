يوسف أميري «السابع عالمياً» في «سباقات المضمار»

إيجل (وام)



أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن أحدث تصنيف للاعبين، والذي منح يوسف أميري لاعب المنتخب الوطني للشباب المركز السابع عالمياً لسباقات المضمار.

وسبق يوسف أميري لاعبين من النمسا «لاعب»، وأستراليا «3 لاعبين»، وجنوب أفريقيا «لاعبان».

وأحرز أميري ميداليتين ذهبية وبرونزية في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالبطولة الآسيوية للمضمار، والتي أقيمت في ماليزيا مؤخراً، حيث نال الذهبية في سباق المطاردة الفردية، فيما نال البرونزية في سباق الإقصاء.

وكان اللاعب نفسه شارك في منافسات سباق السكراتش، ونال المركز الخامس في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية.