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الرياضة

راشد الظاهري ينضم إلى «مرسيدس»

راشد الظاهري ينضم إلى «مرسيدس»
7 مارس 2025 21:57

 
أبوظبي (وام)

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أعلن فريق مرسيدس-AMG بتروناس لـ «الفورمولا-1»، انضمام الإماراتي سائق السباقات راشد الظاهري إلى فريقهم في «فئة الجونيورز»، ليصبح أول سائق من الشرق الأوسط يتم اختياره لهذه المبادرة المرموقة لتطوير سباقات «الفورمولا-1».
ويمثل اختيار الظاهري لحظة مهمة في مسيرته الحافلة بالإنجازات الدولية، حيث أظهر موهبته وعزيمته طوال مسيرته في سباقات الكارتينج والناشئين.
وقد تابعت مرسيدس بتروناس مسيرته وتقدمه، وعلى ضوء ذلك رحبت به في برنامج «الفورمولا-1» جونيور، وستعمل مرسيدس بتروناس على رعاية تطوره، من خلال خبراتها الكبيرة بما يوفر للظاهري فرصة لتسريع مسيرته المهنية.
وعبر الظاهري عن فخره الكبير بالانضمام إلى مرسيدس جونيور، وقال إنه حلم تحقق، معرباً عن امتنانه لتوتو وولف المدير التنفيذي، ولأعضاء فريق مرسيدس بتروناس لـ «الفورمولا-1»، على ثقتهم به على الفرصة المتميزة التي أتيحت له .
وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الاستفادة القصوى، مؤكداً حرصه على العمل مع خبراء الفريق من الطراز العالمي والتعلم من خبراتهم الطويلة التي يشهد لها الجميع .
ويتبنى برنامج سائقي مرسيدس- بتروناس جونيور تطوير المواهب الشابة في مجال السباقات، ويجمع بين المرافق الحديثة، والخبرة الفنية، وخبرة رياضة السيارات.
ويتمتع البرنامج بسجل حافل في إعداد السائقين لأعلى مستويات المنافسة، وهو ما يتضح من الترقية الأخيرة للسائق كيمي أنتونيلي، الذي تم الإعلان عنه بديلاً للويس هاميلتون في موسم «الفورمولا-1» المقبل.

الإمارات
الفورمولا-1
مرسيدس
راشد الظاهري
لويس هاميلتون
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