هل أليسون أفضل حارس في «البريميرليج»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



قدم أليسون بيكر حارس ليفربول أحد أكثر العروض الاستثنائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في فوز «الريدز» على باريس سان جيرمان في «حديقة الأمراء»، وسجل هارفي إليوت الهدف الوحيد بعد 42 ثانية من دخوله بديلاً، ليخطف فوزاً قاتلاً على سان جيرمان، بعد أداء بطولي من أليسون، حيث كانت تصديات «البرازيلي» التسع في باريس هي الأكبر له على الإطلاق في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى ليفربول قادماً من روما في 2018.

وغاب أليسون عن 8 مباريات في الدوري بسبب الإصابة، ولكن من بين 20 مباراة، سجل 8 مباريات بشباك نظيفة «حافظ كاويمين كيليهر على 3 مباريات مع ليفربول في غيابه»، ويتأخر بفارق 3 فقط عن المتصدر في السباق على جائزة «القفاز الذهبي»، ماتز سيلز حارس نوتنجهام، والذي خاض 7 مباريات أكثر.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 40% من مبارياته هذا الموسم، وهو ما يعادل تقريباً نسبة 41% التي حققها سيلز، ويعد مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل الوحيد الذي حقق 50% «5 مباريات من 10 مباريات» ليكون صاحب المعدل أعلى، ومن بين الحراس الذين خاضوا 10 مباريات أو أكثر، استقبل دوبرافكا «12» وجولييلمو فيكاريو، حارس توتنهام «15» أهدافًا أقل من أليسون «17».

ويمكن القول إن العدد المنخفض من تصديات أليسون «47 تصدياً» يرجع إلى تفوق ليفربول في الصدارة، والقدرات الدفاعية للاعبيه، إضافة إلى غيابه عن 8 مباريات، وتُعد نسبة التصديات ذات أهمية أكبر، حيث تبلغ نسبة أليسون 71.7% ما يضعه في المركز السابع في التصنيف، رغم أن ذلك لا يعكس الجودة بالضرورة.

ومن الصعب للغاية التقاط جودة حراسة المرمى في الإحصائيات، رغم أن هناك طريقة واحدة تسلط بعض الضوء على ذلك، وهي مقارنة «الأهداف المتوقعة بعد التسديد»، والتي تقيس المكان الذي ذهبت إليه التسديدة في مرمى المنافس، مع إجمالي الأهداف التي استقبلتها شباك الحارس، ويعطي هذا مؤشراً على عدد الأهداف المتوقعة التي تم منعها، حيث تشير النتيجة الإيجابية إلى جودة أفضل.

يحتل أليسون المركز الحادي عشر بين أولئك الذين لعبوا 10 مباريات على الأقل، يمكن لسيلز وإيدرسون وفيكاريو أن يزعموا أنهم أفضل الحارس في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، ولكن بالطبع، لا تقتصر مهمة الحارس على إنقاذ الكرات فحسب، بل إنها تتعلق بالسيطرة على المنطقة وتنظيم الدفاع والاستحواذ على الكرات الهوائية وإبعاد الخطر.

ويحتل أليسون المركز الثالث، من حيث عدد إبعاد الكرة باليد «البوكس» بواقع 16، في حين أن إجمالي عدد «التغطيات خلف المدافعين» الذي قام به بواقع 19 هو خامس أفضل رقم.