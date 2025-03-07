السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هل أليسون أفضل حارس في «البريميرليج»؟

هل أليسون أفضل حارس في «البريميرليج»؟
7 مارس 2025 22:14

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أموريم: مانشستر يونايتد لن يمنحني وقت أرتيتا!
سلوت: ليفربول يخوض نهائي أمام ساوثهامبتون!


قدم أليسون بيكر حارس ليفربول أحد أكثر العروض الاستثنائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في فوز «الريدز» على باريس سان جيرمان في «حديقة الأمراء»، وسجل هارفي إليوت الهدف الوحيد بعد 42 ثانية من دخوله بديلاً، ليخطف فوزاً قاتلاً على سان جيرمان، بعد أداء بطولي من أليسون، حيث كانت تصديات «البرازيلي» التسع في باريس هي الأكبر له على الإطلاق في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى ليفربول قادماً من روما في 2018.
وغاب أليسون عن 8 مباريات في الدوري بسبب الإصابة، ولكن من بين 20 مباراة، سجل 8 مباريات بشباك نظيفة «حافظ كاويمين كيليهر على 3 مباريات مع ليفربول في غيابه»، ويتأخر بفارق 3 فقط عن المتصدر في السباق على جائزة «القفاز الذهبي»، ماتز سيلز حارس نوتنجهام، والذي خاض 7 مباريات أكثر.
وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 40% من مبارياته هذا الموسم، وهو ما يعادل تقريباً نسبة 41% التي حققها سيلز، ويعد مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل الوحيد الذي حقق 50% «5 مباريات من 10 مباريات» ليكون صاحب المعدل أعلى، ومن بين الحراس الذين خاضوا 10 مباريات أو أكثر، استقبل دوبرافكا «12» وجولييلمو فيكاريو، حارس توتنهام «15» أهدافًا أقل من أليسون «17».
ويمكن القول إن العدد المنخفض من تصديات أليسون «47 تصدياً» يرجع إلى تفوق ليفربول في الصدارة، والقدرات الدفاعية للاعبيه، إضافة إلى غيابه عن 8 مباريات، وتُعد نسبة التصديات ذات أهمية أكبر، حيث تبلغ نسبة أليسون 71.7% ما يضعه في المركز السابع في التصنيف، رغم أن ذلك لا يعكس الجودة بالضرورة.
ومن الصعب للغاية التقاط جودة حراسة المرمى في الإحصائيات، رغم أن هناك طريقة واحدة تسلط بعض الضوء على ذلك، وهي مقارنة «الأهداف المتوقعة بعد التسديد»، والتي تقيس المكان الذي ذهبت إليه التسديدة في مرمى المنافس، مع إجمالي الأهداف التي استقبلتها شباك الحارس، ويعطي هذا مؤشراً على عدد الأهداف المتوقعة التي تم منعها، حيث تشير النتيجة الإيجابية إلى جودة أفضل.
يحتل أليسون المركز الحادي عشر بين أولئك الذين لعبوا 10 مباريات على الأقل، يمكن لسيلز وإيدرسون وفيكاريو أن يزعموا أنهم أفضل الحارس في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، ولكن بالطبع، لا تقتصر مهمة الحارس على إنقاذ الكرات فحسب، بل إنها تتعلق بالسيطرة على المنطقة وتنظيم الدفاع والاستحواذ على الكرات الهوائية وإبعاد الخطر.
ويحتل أليسون المركز الثالث، من حيث عدد إبعاد الكرة باليد «البوكس» بواقع 16، في حين أن إجمالي عدد «التغطيات خلف المدافعين» الذي قام به بواقع 19 هو خامس أفضل رقم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس
أليسون بيكر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©