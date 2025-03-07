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الرياضة

كاديلاك يحصل على الموافقة النهائية للمشاركة في «الفورمولا-1»

كاديلاك يحصل على الموافقة النهائية للمشاركة في «الفورمولا-1»
7 مارس 2025 22:48

 
باريس (أ ف ب)

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حصل فريق كاديلاك الأميركي على الموافقة النهائية للمشاركة، ضمن منافسات بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في عام 2026، وفقاً لما أعلن رسمياً الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» و«الفورمولا-1».
وقال منظما البطولة العالمية في بيان مشترك «يؤكد (فيا) و(الفورمولا-1)، أنه بعد الانتهاء من التقييمات الرياضية والتقنية والتجارية الخاصة بكل منها، تمت الموافقة على ترشيح جنرال موتورز لتسجيل فريق كاديلاك في بطولة العالم لـ (الفورمولا-1) في عام 2026».
وحصل كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز وتي دبليو جي موتورسبورتس على الضوء الأخضر بعد قرابة شهرين، وتحديداً منذ نوفمبر الماضي، من التوصل إلى «اتفاق مبدئي» عقب عملية مفاوضات طويلة بين صنّاع القرار.
وسيكون كاديلاك أول فريق جديد بالكامل يشارك في الفئة الأولى منذ مواطنه هاس في عام 2016.
كما ستصبح الحظيرة الأميركية الفريق الحادي عشر ضمن بطولة العالم، في حين ستتزود بداية بوحدة الطاقة (محرك) من فيراري عامي 2026 و2027، قبل أن تعمد جنرال موتورز إلى إنتاج وحدات الطاقة الخاصة بها بدءا من عام 2028.
قال رئيس «فيا» الإماراتي محمد بن سليّم في بيان «أنا فخور بقيادة الاتحاد الدولي للسيارات في هذه الخطوة التقدمية للبطولة»، معتبراً أن ارتفاع عدد الفرق إلى 11 هو بمثابة «علامة فارقة» و«لحظة تحوّل مهمة جداً».
وفي سياق متصل، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ (الفورمولا -1) الإيطالي ستيفانو دومينيكالي «كما قلنا في نوفمبر، كان التزام جنرال موتورز بإشراك فريق كاديلاك في (الفورمولا-1) بمثابة خطوة مهمة وإيجابية لتطور رياضتنا».
وأضاف «أوّد أن أشكر جنرال موتورز وتي دبليو جي موتورسبورتس على مشاركتهما البناءة على مدار عدة أشهر، وأتطلع إلى الترحيب بالفريق على الشبكة عام 2026 والذي سيكون سنة مثيرة أخرى لـ (الفورمولا-1)».
سيكون الفريق الجديد مشروعاً مشتركاً بين جنرال موتورز مع دان توريس مالك فريق أندريتي جلوبال الأميركي، وهو مستثمر رئيس. لم يعد لسائق (الفورمولا-1) السابق مايكل أندريتي أي علاقة بالفريق الذي أسسه، في حين سيتولى والده ماريو، بطل العالم لـ (الفورمولا-1) 1978، دوراً استشارياً.
ويتزامن انغماس كاديلاك في عالم السرعة عام 2026 مع تعديلات جذرية في القوانين التقنية التي ستفرض محركات وهياكل سيارات مختلفة تماماً عما هي عليه هذا العام، ما شرّع الباب أما وصول فريق جديد إلى الحلبات.

الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
الاتحاد الدولي للسيارات
محمد بن سليم
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