تمديد إيقاف حارس «الإصابة المروعة» إلى 6 مباريات!

لندن (رويترز)



قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه مدد إيقاف ليام روبرتس حارس ميلوول ليصبح ست مباريات بسبب تدخله العنيف على جان-فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

واندفع روبرتس خارج مرماه للتعامل مع تمريرة أمامية في الدقيقة السابعة خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، واصطدم مع ماتيتا وركله في رأسه.

وأشهر الحكم مايكل أوليفر في البداية بطاقة صفراء للحارس، لكنه قرر طرده مباشرة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للواقعة.

ووصف ستيف باريش رئيس كريستال بالاس الواقعة بأنها أخطر تدخل شاهده على الإطلاق.

وتعرض روبرتس لعقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بسبب ارتكابه خطأ فادحاً، لكن الاتحاد الإنجليزي للعبة تقدم بطلب لزيادة فترة الإيقاف قائلاً إن العقوبة القصوى لهذه المخالفة «غير كافية بالتأكيد».

وأيدت لجنة تنظيمية مستقلة طلب الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «زعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه، في ظل هذه الظروف، كانت العقوبة القصوى لهذه المخالفة غير كافية بشكل واضح، وعقب جلسة استماع، أيدت اللجنة التنظيمية طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وألغت عقوبة الإيقاف القصوى لثلاث مباريات، وفرضت بدلاً من ذلك الإيقاف لست مباريات».

وتلقى ماتيتا، الذي يقدم أداءً رائعاً مع بالاس، العلاج لعشر دقائق على أرض الملعب، قبل نقله إلى المستشفى، حيث عولج من جرح خطير، واحتاج المهاجم الفرنسي إلى تقطيب أذنه اليسرى بنحو 25 غرزة جراحية.

وقال روبرتس في بيان نشر على موقع ميلوول على الإنترنت، إنه تحدث مع ماتيتا، واعتذر عن الحادث.

وأضاف روبرتس «أنا مصدوم مما حدث، أقبل بشكل لا لبس فيه البطاقة الحمراء التي حصلت عليها وأتقبل عقوبتي، وعلاوة على ذلك، كان من غير السار للغاية ملاحظة الإيحاءات التي تفيد بأنني كنت أعتزم إيذاء زميل محترف، لم أخطو قط على أرض ملعب كرة قدم بقصد إيذاء أي شخص، لقد أدت المقالات والتعليقات المضللة إلى كمية لا يمكن تصورها من الرسائل المسيئة والتهديدات الموجهة لي ولعائلتي».