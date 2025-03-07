فان نيستلروي: أريد من ليستر «المجازفة» بالخسارة!



لندن (د ب أ)



أكد رود فان نيستلروي، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه عليه أن يجازف بخسارة المباريات، من أجل تحقيق الانتصارات المطلوبة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليستر يبدو أنه في طريق لا رجعة فيه نحو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد أن خسروا 11 من آخر 12 مباراة بالدوري، ويبتعد الفريق بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي 11 مباراة على نهاية الدوري، والتي يبدأها بمواجهة تشيلسي الأحد.

وقال نيستلروي: «أعتقد أن الطريقة الصحيحة هي كيفية التعامل مع الجانب العقلي، فهو المفتاح، لأنه إذا كنت ترغب في تحقيق الانتصارات اللازمة، يجب ألا تتجنب الخسارة». وأضاف: «أنا أفهم أن هذا جزء كبير من الوضع».

وأردف: «تبدأ المباراة والنتيجة هي التعادل السلبي، ويصبح في جعبتك نقطة، إذا كنت ترغب في حماية ذلك بشكل مفرط، فإن المبادرة تذهب ويصبح من الصعب بعد ذلك تحقيق الانتصارات، وبالطبع، يجب أن يكون هناك توازن. يجب أن تنظر إلى بعض المنافسين، وتحدد مدى المبادرة التي ستظهرها، ومدى الحاجة للتحكم في المباراة. لكن هذا التوازن يمكن إيجاده في الطريقة التي نتعامل بها وفي خطط اللعب، من المهم أن يكون هذا الجزء صحيحاً.