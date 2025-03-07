سلوت: ليفربول يخوض نهائي أمام ساوثهامبتون!



لندن (د ب أ)



دعا أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه وجماهير فريقه، إلى اعتبار مواجهة ساوثهامبتون كأنها مباراة نهائية وألا ينشغلوا بمباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول، المتصدر، يمكنه الابتعاد بفارق 16 نقطة عن أرسنال، الذي سيواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وبعد الفوز المفاجئ في العاصمة الفرنسية بهدف على باريس سان جيرمان، سيكون التركيز منصباً على مباراة الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ثم تتبعها مباراة نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أما نيوكاسل.

ولكن سلوت وجه نداء للجميع من أدل التركيز في مباراة ساوثهامبتون، وقال: «بالنسبة لي، المباراة أمام ساوثهامبتون هي الأكثر أهمية على الإطلاق».

وأضاف: «علي أن أقنع لاعبي فريقي بأننا سنلعب ثلاث مباريات نهائية، وأتمنى أن أؤثر على الجماهير، لكي يفهموا مدى أهمية تواجدهم في المباراة، وأملي ألا يدخلوا الملعب قبل خمس دقائق من انطلاق المباراة، أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا بالفعل قبل نصف ساعة حتى يحصل اللاعبون على المكافأة لما قدموه في باريس، وأدرك أن النهائي هناك والجميع يتحدثون معي بالفعل عن كيف سيكون الجو في ليلة دوري الأبطال، لكن بصراحة، آمل أن يكون مشجعونا في أعلى درجات حماسهم غداً».