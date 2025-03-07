أموريم: مانشستر يونايتد لن يمنحني وقت أرتيتا!

لندن (أ ف ب)



لا يعتقد المدرب البرتغالي روبن أموريم أنه سيحصل على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد على الوقت عينه الذي ناله المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مع أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تولى أموريم البالغ 40 عاماً تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للهولندي إريك تن هاج في نوفمبر الماضي، لكن «الشياطين الحمر» يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من مسابقتي الكأس المحليتين (كأس الاتحاد وكأس الرابطة).

تبقى أمامه مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لإنقاذ الموسم بلقب، إلى جانب التأهل إلى إحدى المسابقات القارية، لكنه يصطدم الأحد بمواجهة أرسنال صاحب المركز الثاني والعائد بفوز كاسح على مضيفه أيندهوفن الهولندي (7-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعاد أرتيتا «المدفعجية» إلى سكة الألقاب منذ تعيينه في 20 ديسمبر 2019، وقاده إلى كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول معه، فضلاً عن منافسته الشرسة لمانشستر سيتي على لقب الدوري في الموسمين الأخيرين، حيث حل وصيفاً، ويقترب من فعلها للعام الثالث تواليا، وذلك بفضل بعض القرارات اللافتة للنظر، حيث أعاد تشكيل الفريق بينها التخلص من اللاعبين الكبار.

وعندما سُئل أموريم عما إذا كان يرى أوجه تشابه بين موقف أرتيتا ووظيفته في اليونايتد، قال المدرب البرتغالي: «لا أشعر بذلك، لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا، أشعر بذلك، إنه نادٍ مختلف».

وأضاف «لذا، نحتاج فقط إلى الكفاح مع اللاعبين يوم الأحد وخلال المباريات المتبقية».

وتابع «أعتقد أنه ناد مختلف، أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها أرتيتا مع الأمر كانت مصدر إلهام للجميع، لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا».

وعاد مانشستر يونايتد بالتعادل من أرض مضيفه ريال سوسيداد الإسباني (1-1) في ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في مباراة خاضها في غياب بعض الركائز الأساسية.

وقال أموريم: «نحن بحاجة للنجاة يوم الأحد، كان الفريق متعباً جداً في آخر 20 دقيقة (ضد سوسيداد)، يتعين علينا الاستعداد يوم الأحد ثم التفكير في هذه المباراة المهمة لموسمنا يوم الخميس (مباراة الإياب ضد ريال سوسيداد)».

وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون أي من لاعبيه المصابين جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال، حيث انضم هاري ماجواير والأوروجوياني مانويل أوجارتي هذا الأسبوع إلى قائمة المصابين الطويلة في أولد ترافورد.

ويظل كل من الإفواري أماد ديالو وكوبي ماينو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ومايسون ماونت ولوك شو خارج التشكيلة، وكذلك جوني إيفانز وحارس المرمى البديل التركي ألتاي بايندير وتوم هيتون، بينما يغيب المدافع الوافد حديثاً الدنماركي باتريك دورجو عن المباراة بسبب الإيقاف.

وتخطط مجموعة مشجعي «1958» لتنظيم احتجاج ضد عائلة جلايزر الأميركية المالكة ليونايتد منذ 2005 خلال المباراة، بسبب الديون، سوء الإدارة واستغلال المشجعين.

وقال أموريم: «أعتقد أن هذه لحظة صعبة جداً بالنسبة للجميع في نادينا، كل شيء في الوقت نفسه، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله، ويمكن للاعبينا فعله، هو الأداء الجيد والفوز».

وأضاف «للناس الحق في الاحتجاج، أعتقد أنه من الجيد القيام بذلك، إنه جزء من نادينا، كل شخص لديه صوت، لكن وظيفتنا ووظيفتي هي فقط تحسين الفريق ومنحهم شيئاً في هذه اللحظة لأنهم يستحقون ذلك وهم مذهلون».