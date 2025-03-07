السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد لن يمنحني وقت أرتيتا!

أموريم: مانشستر يونايتد لن يمنحني وقت أرتيتا!
7 مارس 2025 23:38

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سلوت: ليفربول يخوض نهائي أمام ساوثهامبتون!
أرتيتا: مانشستر يونايتد لا يزال يشكل تهديداً!


لا يعتقد المدرب البرتغالي روبن أموريم أنه سيحصل على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد على الوقت عينه الذي ناله المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مع أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تولى أموريم البالغ 40 عاماً تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للهولندي إريك تن هاج في نوفمبر الماضي، لكن «الشياطين الحمر» يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من مسابقتي الكأس المحليتين (كأس الاتحاد وكأس الرابطة).
تبقى أمامه مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لإنقاذ الموسم بلقب، إلى جانب التأهل إلى إحدى المسابقات القارية، لكنه يصطدم الأحد بمواجهة أرسنال صاحب المركز الثاني والعائد بفوز كاسح على مضيفه أيندهوفن الهولندي (7-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
أعاد أرتيتا «المدفعجية» إلى سكة الألقاب منذ تعيينه في 20 ديسمبر 2019، وقاده إلى كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول معه، فضلاً عن منافسته الشرسة لمانشستر سيتي على لقب الدوري في الموسمين الأخيرين، حيث حل وصيفاً، ويقترب من فعلها للعام الثالث تواليا، وذلك بفضل بعض القرارات اللافتة للنظر، حيث أعاد تشكيل الفريق بينها التخلص من اللاعبين الكبار.
وعندما سُئل أموريم عما إذا كان يرى أوجه تشابه بين موقف أرتيتا ووظيفته في اليونايتد، قال المدرب البرتغالي: «لا أشعر بذلك، لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا، أشعر بذلك، إنه نادٍ مختلف».
وأضاف «لذا، نحتاج فقط إلى الكفاح مع اللاعبين يوم الأحد وخلال المباريات المتبقية».
وتابع «أعتقد أنه ناد مختلف، أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها أرتيتا مع الأمر كانت مصدر إلهام للجميع، لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا».
وعاد مانشستر يونايتد بالتعادل من أرض مضيفه ريال سوسيداد الإسباني (1-1) في ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في مباراة خاضها في غياب بعض الركائز الأساسية.
وقال أموريم: «نحن بحاجة للنجاة يوم الأحد، كان الفريق متعباً جداً في آخر 20 دقيقة (ضد سوسيداد)، يتعين علينا الاستعداد يوم الأحد ثم التفكير في هذه المباراة المهمة لموسمنا يوم الخميس (مباراة الإياب ضد ريال سوسيداد)».
وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون أي من لاعبيه المصابين جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال، حيث انضم هاري ماجواير والأوروجوياني مانويل أوجارتي هذا الأسبوع إلى قائمة المصابين الطويلة في أولد ترافورد.
ويظل كل من الإفواري أماد ديالو وكوبي ماينو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ومايسون ماونت ولوك شو خارج التشكيلة، وكذلك جوني إيفانز وحارس المرمى البديل التركي ألتاي بايندير وتوم هيتون، بينما يغيب المدافع الوافد حديثاً الدنماركي باتريك دورجو عن المباراة بسبب الإيقاف.
وتخطط مجموعة مشجعي «1958» لتنظيم احتجاج ضد عائلة جلايزر الأميركية المالكة ليونايتد منذ 2005 خلال المباراة، بسبب الديون، سوء الإدارة واستغلال المشجعين.
وقال أموريم: «أعتقد أن هذه لحظة صعبة جداً بالنسبة للجميع في نادينا، كل شيء في الوقت نفسه، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله، ويمكن للاعبينا فعله، هو الأداء الجيد والفوز».
وأضاف «للناس الحق في الاحتجاج، أعتقد أنه من الجيد القيام بذلك، إنه جزء من نادينا، كل شخص لديه صوت، لكن وظيفتنا ووظيفتي هي فقط تحسين الفريق ومنحهم شيئاً في هذه اللحظة لأنهم يستحقون ذلك وهم مذهلون».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
روبن أموريم
أرتيتا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©