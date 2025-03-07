السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لقاء التحدي بين «جو ستار» و«زاجر الوثبة» في «مضمار العين»

لقاء التحدي بين «جو ستار» و«زاجر الوثبة» في «مضمار العين»
8 مارس 2025 02:09

عصام السيد (العين)

أخبار ذات صلة
حديقة العين تحتفي بكوادرها النسائية
«تحدي حفيت» يتصدر «ترند الإمارات» بـ5 ملايين مشاهدة

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، اليوم، السباق الحادي عشر للخيول العربية الأصيلة لهذا الموسم، والذي يضم 7 أشواط، بإجمالي جوائز 505 آلاف درهم.
وتشارك الخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2000 متر، وجوائزه 85 ألف درهم، وسيكون الصراع محتدماً بين «جو ستار» بطل «ديربي الإمارات» في 2023، وصاحب التصنيف الأعلى البالغ 113 رطلاً، ويسعى للعودة إلى منصات التتويج، وبين غريمه «زاجر الوثبة» الفائز في هذه المسافة بمضمار العين، والذي لديه أفضلية الوزن، وهناك الجواد الروسي «أبسني جولد» الفائز في 12 سباقاً. وتنطلق الأمسية بسباق الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وخصّص الشوط الثالث للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم، 
ويشارك عدد من الخيول في الشوط الرابع للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وتخوض الخيول العربية المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق تحدي المنافسة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.
وتتنافس الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، ومخصص للخيول العربية للتكافؤ وجوائزه 70 ألف درهم.
الجدير بالذكر أن نادي العين سيقوم بتوزيع وجبات إفطار صائم للجمهور خلال السباقات التي تقام في شهر رمضان الفضيل.

الترشيح:
1- الشاهين، وحيد، خزاين
2- زاجر الوثبة، جو ستار، أبسني جولد
3- كلير دو لون، كحيل جرين، صافي
4- أزاد، ميزان صابر
5- الميسم، نشمي الحصن، مغوار
6- الريف، أف الصنعاء، المنذر
7- كحيلة، نايف، ألق

مضمار العين
العين
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©