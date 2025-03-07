لقاء التحدي بين «جو ستار» و«زاجر الوثبة» في «مضمار العين»

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، اليوم، السباق الحادي عشر للخيول العربية الأصيلة لهذا الموسم، والذي يضم 7 أشواط، بإجمالي جوائز 505 آلاف درهم.

وتشارك الخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2000 متر، وجوائزه 85 ألف درهم، وسيكون الصراع محتدماً بين «جو ستار» بطل «ديربي الإمارات» في 2023، وصاحب التصنيف الأعلى البالغ 113 رطلاً، ويسعى للعودة إلى منصات التتويج، وبين غريمه «زاجر الوثبة» الفائز في هذه المسافة بمضمار العين، والذي لديه أفضلية الوزن، وهناك الجواد الروسي «أبسني جولد» الفائز في 12 سباقاً. وتنطلق الأمسية بسباق الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وخصّص الشوط الثالث للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات وجوائزه 70 ألف درهم،

ويشارك عدد من الخيول في الشوط الرابع للتكافؤ لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وتخوض الخيول العربية المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق تحدي المنافسة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، ومخصص للخيول العربية للتكافؤ وجوائزه 70 ألف درهم.

الجدير بالذكر أن نادي العين سيقوم بتوزيع وجبات إفطار صائم للجمهور خلال السباقات التي تقام في شهر رمضان الفضيل.



الترشيح:

1- الشاهين، وحيد، خزاين

2- زاجر الوثبة، جو ستار، أبسني جولد

3- كلير دو لون، كحيل جرين، صافي

4- أزاد، ميزان صابر

5- الميسم، نشمي الحصن، مغوار

6- الريف، أف الصنعاء، المنذر

7- كحيلة، نايف، ألق