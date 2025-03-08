الهلال.. «ثنائية المصالحة»



الرياض (أ ف ب)



عاد الهلال حامل اللقب إلى «سكة الانتصارات»، بفوزه على مضيفه الفيحاء 2-0، ضمن مباريات المرحلة الرابعة والعشرين التي شهدت سقوط النصر «المنقوص» في فخ التعادل أمام ضيفه الشباب 2-2 في الدوري السعودي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل هدفي الهلال محمد كنو (18)، والبديل الصربي ألكسندر ميتروفيتش العائد إلى الملاعب بعد غياب دام 60 يوماً بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية (88).

واستعاد الهلال توازنه وصالح جماهيره، حيث لم يفز حامل اللقب 19 مرة قياسية، قبل هذه الجولة سوى مرة يتيمة في آخر خمس مباريات في الدوري، كما سقط الثلاثاء على أرض باختاكور الأوزبكي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يحمل رقمه القياسي أيضاً.

واحتفظ الهلال بالمركز الثاني رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة في المركز الـ14.

في الثانية، واصل النصر «المنقوص» بعد طرد مدافعه محمد آل فتيل بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 52، إضاعة النقاط بتعادله مع ضيفه الشباب 2-2 على ملعب الأول بارك.

سجل أيمن يحيى (45+2) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (45+7) الذي رفع رصيده في المركز الأول لترتيب الهدافين إلى 18 هدفاً هذا الموسم ثنائية النصر، والمغربي عبدالرزاق حمدالله (44 من ركلة جزاء) ومحمد الشويرخ (67) هدفي الشباب.

ورفع النصر الذي كان خسر أمام العروبة 1-2 في المرحلة الماضية، وعاد بتعادل سلبي من أرض استقلال الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع الشباب في المركز السادس مع 40 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي مع الخليج 2-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الإنماء» بجدة.

سجل للأهلي سعد آل حمسل لاعب الخليج خطأ في مرماه (30)، والبرازيلي جالينو (90)، وعبدالله السالم (45+2)، في عاشر أهدافه في الدوري هذا الموسم، والبرتغالي فابيو مارتينيس (45+9) هدفي الخليج.

وفرّط الأهلي بفرصة اقتحام المربع الذهبي وبقي في المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 48 نقطة، في حين يحتل الخليج المرتبة العاشرة مع 30 نقطة.