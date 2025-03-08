موناكو تحت التهديد في فرنسا!



تولوز (أ ف ب)



سقط موناكو في فخ التعادل بهدف قاتل من مضيفه تولوز 1-1، وذلك في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبكّر موناكو بالتسجيل عبر لاعب الوسط المهاجم تاكومي مينامينو، بعد تمريرة خادعة من مجنيس أكليوش تابعها الياباني بقدمه اليسرى من مسافة قريبة (17)، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وكان مينامينو (30 عاماً) مدد قبل ثلاثة أيام عقده مع موناكو لموسم إضافي حتى يونيو 2027.

وصل إلى موناكو في صيف 2022 قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

وأدرك تولوز الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول على أرضه منذ مطلع العام الحالي، التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني مستفيداً من خطأ دفاعي ترجمه بنجاح الكاميروني فرانك ماجري، في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وفشل موناكو في حصد النقاط الثلاث خارج معقله للمباراة الخامسة توالياً، حيث مُني بثلاث هزائم مقابل تعادلين، وتحديداً منذ 22 ديسمبر 2024، عندما فاز على فريق أونيون للهواة 4-1 في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وبات نادي الإمارة تحت تهديد ليل الخامس الذي يستقبل مونبلييه السبت، كما بإمكان رجال المدرب النمساوي أدوف هوتر الابتعاد أكثر عن نيس الثالث الذي يستقبل ليون الأحد، ومارسيليا الثاني الذي يستضيف لنس السبت.

ورفع موناكو الذي كان تغلب على رينس 3-0 في المرحلة الماضية رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما يقبع تولوز الذي كان فاز على لوهافر 4-1 وأنجيه 4-0 في المرحلتين الماضيتين في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.