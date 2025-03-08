«البايرن» يُضحي بـ«الجناح الفرنسي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم البطولات والأرقام المتميزة التي حققها الجناح الدولي الفرنسي كينجسلي كومان «28عاماً» مع بايرن ميونيخ الألماني، منذ وصوله إلى «أليانز أرينا» قبل 9 مواسم، وتحديداً في 2015، فإن إدارة «البافاري» في طريقها للتخلص منه، بهدف تخفيض «سقف الرواتب»، حتى لا يقع النادي تحت طائلة «اللعب المالي غير النظيف».

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، أن «البايرن» يُريد توفير راتب كومان البالغ 17مليون يورو سنوياً، والاستفادة من بيعه بمبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو، من أجل تمويل صفقة فلوريان فيرتز «جوهرة» باير ليفركوزين، والذي يسعى «البايرن» منذ الموسم الماضي للحصول على خدماته لدعم هجومه.

ولم يشفع لكومان إسهامه في حصول «البايرن» على 8 بطولات دوري «بوندسيليجا»، وكونه بطل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019- 2020، عندما سجل هدف الفوز الوحيد في مرمى باريس سان جيرمان، ورفع مع زملائه الكأس ذات «الأذنين الكبيرتين».

وقالت الشبكة إن البايرن يستهدف بقراره، ليس فقط تخفيف أعبائه المالية، فيما يتعلق بالراتب، وإنما أيضاً ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق.

وتتابع بعض الأندية الأوروبية موقف كومان، منها ليفربول، إلى جانب بعض أندية الدوري السعودي مثل النصر والهلال، حيث عرض كل منهما عليه عقداً «ذهبياً» ومكانة بارزة في المشروع الرياضي لكل منهما.

لعب كومان خلال المواسم التسعة السابقة 327 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 135 هدفاً ما بين تسجيل وصناعة، وهذا الموسم الذي لم ينته بعد، ورغم إصاباته المتكررة، استطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع 4 أهداف أخرى، في 33 مباراة.

وقالت الشبكة في ختام تقريرها: «على كومان أن يحسم موقفه ويحدد من الآن وجهته المقبلة، وما إذا كان يُفضل البقاء في أوروبا، أم يشد الرحال إلى الدوري السعودي.

تخرّج كينجسلي كومان، المولود في 13 يونيو 1996، من أكاديمية باريس سان جيرمان ولعب موسماً للفريق الأول 2013-2014، وشد الرحال إلى إيطاليا، ليلعب لليوفنتوس من 2014إلى 2017، ولكن تخللها إعارة إلى بايرن ميونيخ الذي انتقل إليه بصفقة بيع نهائي في «صيف 2017».

ولعب كومان لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 16 و17 و18 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015، وحرمته الإصابة من المشاركة في مونديال روسيا 2018، ولكنه شارك في كأس العالم الأخيرة 2022.