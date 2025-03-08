آلية توزيع الأموال في «مونديال المليار»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن توزيع جوائز تاريخية لأول نسخة من كأس العالم للأندية، والتي تقام من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة، ويتم توزيع إجمالي مليار دولار «نحو 929 مليون يورو» على الفرق المشاركة البالغ عددها 32 فريقاً، لتصبح أكبر مجموعة جوائز في تاريخ بطولة للأندية، إضافة إلى الجوائز المباشرة. وقرر الاتحاد الدولي إنشاء صندوق تضامن بنسبة 15% من إجمالي المبلغ، مخصص للفرق التي لا تشارك في كأس العالم للأندية، ويتم توزيع هذا الصندوق من خلال الاتحادات الدولية الستة للتخفيف من الفوارق الاقتصادية بين الأندية الكبرى والصغرى في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التفاصيل الحصرية التي نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإنه من إجمالي 929 مليون يورو، يتم توزيع 500 مليون يورو مبلغاً ثابتاً بين الفرق، في حين أن المبلغ المتبقي، وهو 429 مليون يورو، سيكون مرتبطاً بالنتائج التي تحققها الفرق خلال البطولة.

ويتم تخصيص 65% من المبلغ الإجمالي للفرق الأوروبية الـ12، والتي تضم أندية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبورتو وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وبنفيكا وبوروسيا دورتموند وريد بول سالزبورج، وسيكون ريال مدريد النادي الذي يتلقى أكبر قدر من الأموال، حيث يحصل على 35 مليون يورو مضمونة.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظام مماثل لكأس العالم للمنتخبات الوطنية، حيث ستتكون المرحلة الأولى من 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، ويلعب كل فريق 3 مباريات، والفوز بمليوني دولار، بينما التعادل بمليون دولار، ومع تقدم البطولة تزداد المبالغ وقيمة الجوائز بشكل كبير في الأدوار الإقصائية، حيث يحصل كل فريق يتأهل إلى دور الستة عشر على 7 ملايين يورو، وفي ربع النهائي يرتفع المبلغ إلى 12 مليون يورو، بينما يحصل المتأهلون إلى نصف النهائي على 20 مليون يورو، أما المتأهلان إلى النهائي فيحصلان على 28 مليون يورو، بينما يحصل البطل على جائزة ضخمة تبلغ 37 مليون يورو.