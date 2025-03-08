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الرياضة

«ماربان» بطل «رأس الخور» في «ميدان»

«ماربان» بطل «رأس الخور» في «ميدان»
8 مارس 2025 13:00

 
عصام السيد (دبي)

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حلق المهر «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، بجائزة الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:21:98 دقيقة، ليحصد لقب رأس الخور للفئة الثالثة «شروط»، وجوائزه 850 ألف درهم، والذي أقيم بمضمار ميدان، ضمن فعاليات كرنفال كأس دبي العالمي، وبلغت قيمة جوائز الحفل مليونين و290 ألف درهم، برعاية عزيزي.
وقلب الجواد «دجعفر» لأبوبكر قدورة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا التوقعات في الشوط الأول، حين خطف لقب بطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، وجوائزها 300 ألف درهم، مسجلاً 1:43:62 دقيقة.
واكتسح «رويال فيفر» لسلطان علي، بإشراف سايمون وإد كريسفود، وبقيادة وليام بيوك منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر «رملي»، على لقب عزيزي كريك فيو، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات، وجوائزه المالية 175 ألف درهم، مسجلاً 1:58:28 دقيقة.
وخطف «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، نجومية الشوط الثالث لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب عزيزي واصل للتكافؤ، والبالغ جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً 1:49:37 دقيقة.
ونال «ذا كامدين كولت» لإسطبلات شارجر، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «رملي»، على لقب عزيزي فينس، وجوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً 1:37:75 دقيقة.
وأكد «بن بوتريت» لرباح ريسنج، بإشراف سايمون وإد كريسفورد «ثنائية»، وقيادة دانييال تودهوب حُسن ترشيحه للفوز بالشوط السادس لمسافة 1400 متر «رملي»، على لقب عزيزي مينا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً 1:25:01 دقيقة.
وتسلق «سيلفر سورد» لمارتيناس ريسنج وديلان كونها، وبإشراف ديلان كونها وقيادة راي داوسون «ثنائية» قمة برج عزيزي للتكافؤ، البالغ جوائزه 250 ألف درهم في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:35:31 دقيقة.
وسجل الجواد الإسباني «البوسنيا» لبيريس للخيول، بإشراف جوليرمو أريزكورتيا، وقيادة فاكلاف جانسك الفوز بالشوط الثامن لمسافة 1200 متر بسباق عزيزي ريفيرا للتكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، مسجلاً 1:10:20 دقيقة.

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