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الرياضة

«رصاصي» يطارد «الجولة الثانية» من «التاج الثلاثي العربي»

«رصاصي» يطارد «الجولة الثانية» من «التاج الثلاثي العربي»
8 مارس 2025 13:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يشهد نادي أبوظبي للسباق، يوم الأحد، سباق الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي، على المضمار العشبي، ويشتمل الحفل على 8 أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصيلة، وخُصص الشوط السابع والثامن للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد الحفل مشاركة نخبة من الخيول تتنافس على جوائز قيمتها 630 ألف درهم.
ويجتذب حفل الجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة الذي يُقام في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، 13 من المهرات والأمهار في سن أربع سنوات فقط، وتبلغ جوائز الشوط 230 ألف درهم.
ويطارد المهر الرمادي «رصاصي» غير المهزوم، وبطل الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي، اللقب، وينافسه «العريق» و«الفاتح» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في الجولة الأولى لمسافة 1600 متر.
وتبدأ الأمسية في الساعة الرابعة والربع عصراً، بسباق «العنود 1» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز 33 ألف درهم.
ويشهد الشوط الثاني مشاركة 16 خيلاً مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على لقب سباق «العنود 2»، وجوائزه 33 ألف درهم، ويُقام سباق مها للخيول العربية للتكافؤ في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.
وخُصص كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.
وسيكون سباق ربدان للتكافؤ في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.
وخُصص الشوط السابع لمسافة 2400 متر للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب حديقة أم الإمارات للتكافؤ، وإجمالي جوائزه 66 ألف درهم.
ويختتم الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للتكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب حديقة آل نهيان، وجوائزه 66 ألف درهم.

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
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