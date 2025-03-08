برشلونة وأوساسونا.. استقبال «الهداف التاريخي»!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي برشلونة مع أوساسونا الليلة، ضمن «الجولة الـ27» من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يتطلع فيه «البلوجرانا» إلى توسيع الفارق في صدارة الترتيب ولو مؤقتاً، فيما يريد «الروخييوس» الاحتفاء بالكوراتي أنتي بوديمير، الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي في «الليجا».

ونجح بوديمير من الوصول إلى 58 هدفاً، بعد تسجيله في شباك فالنسيا في الجولة الماضية، ليتجاوز سابينو أندونيجي، الذي سجل 57 هدفاً في 131 مباراة.

من جانبه، يتطلع برشلونة وفق المدرب هانزي فليك، إلى «المداورة» في صفوفه، من خلال محاولة استبدال عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات في الفترة الحالية، إلا أنه يسعى لتجنب المفاجآت، كما حصل في مباراة الدور الأول بين الفريقين، عندما كان أوساسونا أول فريق يلحق الهزيمة ببرشلونة بنتيجة 4-2.

ويملك برشلونة ميزة الاستفادة من خوضه اللقاء على أرضه في الملعب الأولمبي، ووفق الإحصائيات، فإن تألق الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هذا الموسم، رفع متوسط الحضور الجماهيري إلى 45173 متفرجاً للمباراة الواحدة، مقابل 40799 متفرجاً للمباراة في الموسم الماضي.