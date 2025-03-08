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الرياضة

«الرجبي» يطلق «السوبر الإماراتي المصري»

«الرجبي» يطلق «السوبر الإماراتي المصري»
8 مارس 2025 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد الرجبي اتفاقية مع نظيره المصري لإطلاق كأس السوبر الإماراتي المصري للأندية، لفئة 15 لاعباً، وتجمع أندية الدولتين، وتُقام النسخة الأولى في مدينة العلمين خلال العام الجاري، على أن تقام النسخة الثانية في الإمارات العام المقبل.
ووقع الاتفاقية محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، وحسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري، وذلك في الصالة الملكية التاريخية لاستاد الإسكندرية، وحضرها قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وسعود عبدالله النعيمي، وفوزية فريدون، عضوا الاتحاد، وحسن خالد، نائب رئيس الاتحاد المصري، ومريم موافي عضو الاتحاد، بجانب هيربرت منساه، رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي.
وأعرب محمد سلطان الزعابي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد المصري، مؤكداً أن الاتفاقية خطوة متميزة لتعزيز المنافسة وتطوير اللعبة في البلدين، وقال: «كأس السوبر الإماراتي المصري» يقام بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى مباراة الذهاب في النسخة الأولى في العلمين بمصر خلال أغسطس المقبل، ونتطلع لأن تكون بداية متميزة لتعزيز علاقاتنا مع الجانب المصري، وتطوير البطولة في المستقبل.
وأضاف أن الاتحاد خلال الفترة الماضية وقع اتفاقيات وشراكات مع اتحادات مختلفة، في أوروبا وأفريقيا وآسيا، لها أهداف كثيرة ومكاسب متعددة، منها تبادل الخبرات مع مدارس أخرى، وتعزيز العلاقات مع هذه الاتحادات وتطوير اللعبة، والمساهمة في نشر اللعبة، خاصة لو أن الاتفاقيات مع اتحادات من قارات أخرى، بجانب المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية وتوقيع الاتفاقيات، تدخل ضمن أهدافنا واستراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة.
وأوضح أن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة لتوقيع اتفاقيات أخرى، من شأنها أن تسهم في تطوير الرجبي الإماراتي، والاتفاقيات جزء من خطط الاتحاد التطويرية، خاصة أن هدفنا دائماً الارتقاء بمستوى اللعبة، ويصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تخوض غمار البطولات القارية والعربية، ودائماً نسعى لأن نكون على منصات التتويج.

الإمارات
مصر
الرجبي
مدينة العلمين
قيس الظالعي
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