صلاح يقف على «أعتاب التاريخ» برقم «غريب» أمام ساوثهامبتون!

معتز الشامي (أبوظبي)



يقف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على أعتاب دخول التاريخ في الدوري الإنجليزي، ولكن هذه المرة برقم يبدو غريباً بعض الشيء، ويتعلق بلعبة «فانتازي الدوري الإنجليزي» الموسم المقبل، قبل مواجهة «الريدز» على أرضه أمام ساوثهامبتون اليوم السبت.

وحصد صلاح 291 نقطة في «فانتازي 2024-2025»، ويحتاج فقط إلى 13 نقطة، ليحصل على أفضل موسم فانتازي على الإطلاق، وهذا من شأنه أن يرفع رصيده إلى 304 نقاط، متجاوزاً الرقم القياسي الحالي البالغ 303 نقاط، والذي سجله صلاح نفسه في 2017-2018.

وبالمصادفة، نجح صلاح في جمع 13 نقطة بالضبط في آخر مباراة له مع ساوثهامبتون، حيث سجل هدفين في ملعب سانت ماري في الجولة الثانية عشرة، وفشل في التسجيل مرة واحدة فقط في 13 مباراة لعبها على ملعب أنفيلد هذا الموسم، وهو اللاعب الأكثر تسجيلاً للنقاط في المباريات التي أقيمت على أرضه، حيث حصل على 109 نقاط بفضل 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

ويقدم سجل ساوثهامبتون الدفاعي السيئ المزيد من التشجيع لمهاجمي ليفربول، حيث استقبل 3 أهداف على الأقل في 7 من مبارياتهم الثماني الأخيرة في الدوري، وبينما يشير ذلك إلى مزيد من النجاح لصلاح، فإن جدول ليفربول المزدحم يشير أيضاً إلى أن المصري قد يحصل على بعض الراحة في نهاية الأسبوع، إذا كان فريقه يتمتع بتقدم كبير في وقت مبكر نسبياً من المباراة، ولا يوجد ما يشير إلى أن صلاح لن يبدأ المباراة، حيث تم اختيار النجم المصري في التشكيلة الأساسية في جميع مباريات ليفربول الـ28 في الدوري هذا الموسم.

ولعب فريق سلوت مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان قبل 3 أيام من مواجهة ساوثهامبتون، ثم يواجه نيوكاسل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأحد المقبل.